Автор «Обсессии» Карри Баркер снимет для Universal Pictures новый хоррор

Режиссер и сценарист «Обсессии» Карри Баркер заключил контракт с Blumhouse Atomic Monster и Universal Pictures на восьмизначную сумму. Баркер выступит режиссером, сценаристом и продюсером новой ленты. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Название новой ленты, актерский состав, сюжет и дата начала съемок пока неизвестны. Это будет хоррор, но его концепцию и суть пока не раскрывают. Баркер презентовал новый проект руководству Universal.
Хоррор «Обсессия» Карри Баркера, премьера которого состоялась в мае, уже стал мировым хитом. Картина собрала в прокате 300 млн долларов при бюджете 750 тыс. долларов. Она стала феноменом киноиндустрии и получила высокие оценки от критиков и зрителей.
«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на Кинофестивале в Торонто. Аналитики связывают успех картины с сильным сарафанным радио и молодой аудиторией.
Баркер пришел в кино с ютуба. Вместе с Купером Томлинсоном он вел канал «That’s a Bad Idea», где показывал юмористические скетчи. В 2024 году они выпустили независимый хоррор «Milk & Serial». Авторы не смогли найти для него прокатчика и выложили фильм на ютуб, где он получил хорошие отзывы и привлек внимание индустрии.
Недавно стало известно, что перезапуск «Техасской резни бензопилой» для A24 снимет режиссер «Обсессии» Карри Баркер. Детали проекта пока держатся в секрете, однако инсайдеры называют его переосмыслением культового хоррора 1974 года.