Британские чиновники сыграли в GTA, чтобы понять «жизненный опыт» пользователей

В Великобритании сотрудники департамента образования поиграли в криминальный экшн Grand Theft Auto прямо на работе, чтобы лучше понять «жизненный опыт» пользователей. Этой новостью поделился The Telegraph.



Эксперимент инициировала Правительственная лаборатория Великобритании. Подразделение тестирует новые подходы к госуправлению.



Участники грабили в GTA ювелирный магазин, устраняли главу крупной компании, подвозили секс-работниц и проходили другие подобные миссии. Чиновники также обсудили игровой опыт с геймерами.



Проект, финансируемый налогоплательщиками, был реализован в декабре 2024 года. Официальные лица дали положительный отклик на результаты эксперимента. Они заявили, что он смог «предоставить ценную информацию о жизненном опыте людей» и «помочь исследователям в создании эмоционально безопасного пространства».