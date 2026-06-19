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Британские чиновники сыграли в GTA, чтобы понять «жизненный опыт» пользователей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Rockstar Games

В Великобритании сотрудники департамента образования поиграли в криминальный экшн Grand Theft Auto прямо на работе, чтобы лучше понять «жизненный опыт» пользователей. Этой новостью поделился The Telegraph.

Эксперимент инициировала Правительственная лаборатория Великобритании. Подразделение тестирует новые подходы к госуправлению. 

Участники грабили в GTA ювелирный магазин, устраняли главу крупной компании, подвозили секс-работниц и проходили другие подобные миссии. Чиновники также обсудили игровой опыт с геймерами. 

Проект, финансируемый налогоплательщиками, был реализован в декабре 2024 года. Официальные лица дали положительный отклик на результаты эксперимента. Они заявили, что он смог «предоставить ценную информацию о жизненном опыте людей» и «помочь исследователям в создании эмоционально безопасного пространства».

Последняя, пятая часть GTA вышла в 2013 году. А вчера Rockstar Games объявила дату старта предзаказов на шестую игру цикла и презентовала ее официальную обложку. Новая игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 ноября текущего года.

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