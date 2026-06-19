«Рамблер» запустил ИИ-помощника на Rutube

Портал «Рамблер» 19 июня запустил ИИ-помощника на видеохостинге Rutube.
Сервис разработали на основе нейросети «ГигаЧат» от «Сбера». У него можно спросить про актеров и создателей фильмов и сериалов, получить информацию о новинках кинопроката, жизни блогеров и многом другом.
А на канале «Матч ТВ» на Rutube запустили спортивного ИИ-эксперта, который поможет разобраться в чемпионате мира по футболу 2026 года. У него можно запросить расписание матчей, факты о командах и игроках, а также самую разную статистику.
ИИ помогает не только пользователям видеохостингов, но и разработчикам автономных роботов. Компания Niantic недавно сообщала, что данные, собранные пользователями мобильной игры Pokémon Go, ранее использовались для обучения систем компьютерного зрения.