В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»

В июле 2026 года в Москве откроется гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса».



Объект расположен на Тверском бульваре, на границе Патриарших прудов и пересечении Большой Бронной улицы с Сытинским переулком. Площадь — 17 тыс. квадратных метров. Проект реализовал девелопер Capital Group.



В комплексе разместятся 33 гастрономические точки, четыре авторских ресторана под стеклянной крышей, двухэтажный ресторан с отдельным входом, камерный ВИП-кинозал, культурно-развлекательные пространства и подземная парковка на 82 места. Объем инвестиций в проект составил порядка 6 млрд рублей.