В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»

В июле 2026 года в Москве откроется гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса».
Объект расположен на Тверском бульваре, на границе Патриарших прудов и пересечении Большой Бронной улицы с Сытинским переулком. Площадь — 17 тыс. квадратных метров. Проект реализовал девелопер Capital Group.
В комплексе разместятся 33 гастрономические точки, четыре авторских ресторана под стеклянной крышей, двухэтажный ресторан с отдельным входом, камерный ВИП-кинозал, культурно-развлекательные пространства и подземная парковка на 82 места. Объем инвестиций в проект составил порядка 6 млрд рублей.
Кластер объединяет ресторанные проекты со средним чеком 8000–10 000 рублей и корнеры со средним чеком около 2000 рублей.
«Тверской. Дом вкуса» спроектирован как многофункциональный кластер на стыке гастрономии, культуры, развлечений и городской истории в одном пространстве. Благодаря расположению, насыщенной событийной программе и премиальной выборке резидентов проект обещает стать новой точкой притяжения для жителей и туристов.