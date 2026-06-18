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В Москве появится новый гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: «Тверской. Дом вкуса»

В июле 2026 года в Москве откроется гастрономический кластер «Тверской. Дом вкуса». 

Объект расположен на Тверском бульваре, на границе Патриарших прудов и пересечении Большой Бронной улицы с Сытинским переулком. Площадь — 17 тыс. квадратных метров. Проект реализовал девелопер Capital Group. 

В комплексе разместятся 33 гастрономические точки, четыре авторских ресторана под стеклянной крышей, двухэтажный ресторан с отдельным входом, камерный ВИП-кинозал, культурно-развлекательные пространства и подземная парковка на 82 места. Объем инвестиций в проект составил порядка 6 млрд рублей.

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© «Тверской. Дом вкуса»
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© «Тверской. Дом вкуса»

Кластер объединяет ресторанные проекты со средним чеком 8000–10 000 рублей и корнеры со средним чеком около 2000 рублей.

«Тверской. Дом вкуса» спроектирован как многофункциональный кластер на стыке гастрономии, культуры, развлечений и городской истории в одном пространстве. Благодаря расположению, насыщенной событийной программе и премиальной выборке резидентов проект обещает стать новой точкой притяжения для жителей и туристов. 

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