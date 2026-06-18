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Сериал «Братья» с МакКонахи и Харрельсоном стартует 23 сентября. Смотрим первый кадр!

Афиша Daily
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Первый кадр шоу «Братья». Фото: Apple TV

Apple TV объявил дату премьеры комедийного сериала «Братья» с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном — 23 сентября. В этот день станут доступны первые две серии, затем новые эпизоды будут выходить еженедельно до 4 ноября. Сервис также показал первый кадр сериала.

В «Братьях» Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон играют вымышленные версии себя. По сюжету Вуди приезжает к Мэттью в Техас после сорванной свадьбы дочери. И их крепкая дружба оказывается под угрозой, когда они узнают, что могут быть родными братьями. 

Вуди Харрельсон и Мэттью МакКонахи крепко дружат около тридцати лет. В сети можно найти много совместных фотографий и видео, где актеры вместе дурачатся и подшучивают друг над другом. Шоу частично основано на их реальной дружбе.

В «Братьях» также играют Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Патруль»), Бриттани Исибаси («Доктор Хаус») и другие актеры. Ли Айзенберг стал одним из продюсеров проекта, ранее он продюсировал комедийный сериал «Офис».

Харрельсон и МакКонахи уже выступали дуэтом в формате сериала. Друзья играли главных героев в культовом первом сезоне шоу «Настоящий детектив», которое вышло на HBO в 2014 году. 

МакКонахи скоро вернется и в большое авторское кино. Он вместе с Педро Паскалем и Остином Батлером сыграет в вестерн-триллере «Разбойники из Рэттлкрика» Пак Чхан Ука. 

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