Мэттью Макконахи, Педро Паскаль и Остин Батлер сыграют в новом фильме Пак Чхан Ука

Фото: HBO

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, известный по лентам «Олдбой» и «Служанка», снимет вестерн-триллер «Разбойники из Рэттлкрика». В нем снимутся Мэтью Макконахи, Остин Батлер и Педро Паскаль, сообщил Variety.

Главную женскую роль в проекте исполнит китайская актриса Тан Вэй. Пак Чхан Ук выступит режиссером и сценаристом фильма. Он адаптирует оригинальный текст С. Крэйга Залера, автора «Костяного томагавка».

Будущая лента описывается как «знаковая история о мести и воздаянии на фоне американского Дикого Запада». Она, как ожидается, станет размышлением о последствиях насилия, ценностях семьи, силе памяти и истинной цене жизни.

Созданием фильма займется компания Moho Film совместно с Брэдли Фишером («Зодиак»). Исполнительными продюсерами выступят Джисун Бак из Moho Film, Майк Медавой и Джорджия Какандес.

Проект представят на Каннском кинорынке. Пак Чхан Ук станет председателем жюри 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая. 

