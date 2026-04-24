ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5%

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов ― с 15% годовых до 14,5%. Регулятор объяснил решение тем, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

При этом в ЦБ подчеркнули, что показатели устойчивого роста цен пока остаются повышенными — в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке регулятора на 20 апреля, составила 5,7%.

Банк России допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Регулятор будет принимать решения в зависимости от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, как меняются инфляционные ожидания и какие риски возникают из-за внешних и внутренних условий.

В базовом сценарии ЦБ ожидает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,0–14,5% годовых, а в 2027 году — 8,0–10,0%. Годовая инфляция, по прогнозу регулятора, снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а во втором полугодии приблизится к 4%. В 2027 году и далее она должна находиться на целевом уровне.

В первом квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8,7% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025-го. В ЦБ объяснили это разовыми факторами — прежде всего повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов.

Российская экономика в первом квартале замедлилась. На это, по данным регулятора, повлияли налоговые изменения, меньшее количество рабочих дней и неблагоприятная погода. При этом прогноз по росту ВВП на 2026 год ЦБ сохранил на уровне 0,5–1,5%.

Это уже восьмое снижение ключевой ставки подряд. В предыдущий раз ЦБ снижал ставку 20 марта — с 15,5 до 15%. Процесс смягчения денежно-кредитной политики начался в июне 2025 года, когда ставку впервые за почти три года сократили — с 21 до 20%.

