Более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора

Фото: Didier Weemaels/Unsplash

Более половины опрошенных россиян оказались приверженцами хотя бы одной теории заговора. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса общества «Знание».

Всероссийский телефонный опрос центр провел в апреле 2026 года. В нем приняли участие 1600 респондентов более чем из 80 регионов.

Наиболее популярной оказалась теория о том, что Covid-19 намеренно вывели ученые в лаборатории. Ее поддержали более 60% участников исследования. Такие версии  получают распространение из-за частых сообщений о лабораториях и разработках вирусов, сказал первый замгендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко. «Важный фактор — кто именно доносит и интерпретирует информацию: именно лидеры общественного мнения во многом формируют отношение людей к подобным версиям», — добавил он.

Более 41% респондентов убеждены, что миром правит тайное правительство. 42% верят, что медицинские корпорации скрывают лекарства от смертельных болезней. 35% поддерживают теорию заговора о том, что американцы не высаживались на Луну. 27% — что 5G-вышки вредят здоровью людей. 5% полагают, что Земля имеет плоскую форму.

Недавно в соцсетях появилась новая конспирологическая теория. Ее сторонники считают, что 12 августа 2026 года, в 14.33 по Гринвичу (в 17.33 по Москве), Земля якобы на 7 секунд потеряет гравитацию.
 

