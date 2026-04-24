У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Ученые впервые зафиксировали мирную смену власти у голых землекопов. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на статью, опубликованную в Science Advances. 

Обычно у голых землекопов смерть королевы приводит к «гражданской войне» — самки начинают жестоко сражаться за право стать единственной размножающейся особью в колонии.

Необычный случай произошел в лабораторной колонии в Институте биологических исследований Солка в Калифорнии. Ее королева по имени Тере почти на год перестала размножаться после переселения семьи в новый виварий. После этого две ее дочери начали последовательно давать потомство, а одна из них — Арвен — к концу 2025 года мирно заняла место новой королевы.

Голые землекопы относятся к эусоциальным млекопитающим: в их колониях, как у пчел и муравьев, есть строгая иерархия, а размножаться обычно может только одна самка. Она подавляет репродуктивную активность других самок, а после ее смерти в колонии начинаются кровавые конфликты за власть. Во время таких «войн за престол» претендентки могут нападать друг на друга и убивать детенышей.

Авторы исследования считают, что мирная передача власти может быть выгоднее для выживания колонии. Жестокая борьба требует много энергии, приводит к травмам и ставит под угрозу потомство. Кроме того, если размножается только одна самка, генетическое разнообразие колонии ограничено, а это делает ее более уязвимой к болезням и другим неожиданным угрозам.

По мнению ученых, зафиксированный случай показывает: социальная система голых землекопов может быть более гибкой, чем считалось раньше.

