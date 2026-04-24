У голых землекопов впервые зафиксировали мирную передачу власти

Голые землекопы относятся к эусоциальным млекопитающим: в их колониях, как у пчел и муравьев, есть строгая иерархия, а размножаться обычно может только одна самка. Она подавляет репродуктивную активность других самок, а после ее смерти в колонии начинаются кровавые конфликты за власть. Во время таких «войн за престол» претендентки могут нападать друг на друга и убивать детенышей.