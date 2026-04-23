Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней

Книгу Маргариты Симоньян добавили в лонг-лист «Большой книги» уже после публикации списка
На майских праздниках в Москве зарубежное кино заменят российскими лентами «Литвяк» и «Ждун-2»
В России резко выросло число сотрудников, которых планируют уволить
На ВДНХ откроется выставка, посвященная каскадерам
В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия
Игрока на Polymarket заподозрили в нагреве контрольного термометра Парижа, чтобы выиграть ставку
Блогерше Александре Митрошиной продлили домашний арест до 1 августа
Белла Хадид выпустит книгу
Федор Конюхов перечислил три книги, которые берет с собой в путешествия
Майкл Б.Джордан и Остин Батлер исполнят главные роли в фильме по «Полиции Майами»
Павел Дуров выпустил шансон про блокировки в интернете
В новом тизере комедии «Очень страшное кино-6» показали пародию на фильм «Майкл»
ЛСП, Валерий Сюткин, Мальбэк & Сюзанна: Пикник Афиши объявил вторую волну артистов
Бенедикт Камбербатч снимется в экранизации романа Ника Брукера про ограбление Ватикана
По фильму «Полицейские» с Сильвестром Сталлоне снимут сериал
Вышел первый тизер «Глиноликого» ― боди-хоррора от DC Studios
В Северной Осетии спасли медведицу Дыньку. В Подмосковье она подружилась с щенком Арбузиком
Фильму «Покидая Северную Корею» не выдали прокатное удостоверение
Создатели «Приключений желтого чемоданчика» расскажут на Киностудии Горького о съемках фильма
24 апреля в Москве пройдет масштабный парад судов
«Не та легенда, которую вы помните»: вышел новый тизер «Смерти Робин Гуда» от A24
Основатель Gate31 Денис Шевченко сообщил, что бренд находится на грани закрытия
Новые «Зловещие мертвецы» получили первый тизер
Netflix выпустит документальный сериал о Кайли Миноуг
В Великобритании запретят покупать сигареты родившимся после 2008 года
Вышел тизер ромкома «За любовь» с Ксенией Бородиной и Алексеем Чадовым в главных ролях
Канье Уэсту запретили въезд в Польшу
Дрейк выпустит новый альбом 15 мая

Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Okko

Okko и «Среда» представили первый тизерный постер и эксклюзивный фрагмент нового драматического сериала Okko «Большая фарма», рассказывающего об изобретении лекарства от всех болезней и его тяжелых побочных эффектах. Спецпоказ первой серии состоялся 22 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» во время 48-го Московского международного кинофестиваля.

По сюжету ученые-медики Александр Гиреев и Владимир Шульгин изобрели лекарство, которое может вылечить любое заболевание, даже раковую опухоль. Но гениальное открытие оборачивается семейным конфликтом. Сын Гиреева Евгений хочет продвигать препарат на рынок, а дочь Полина уверена: братом движет только жажда наживы. 

Кроме того, сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него рынок большой фармы, ведь выпуск лекарств — это прибыльный бизнес. Корпорациям невыгодно выпускать лекарство, которое лечит сразу и навсегда, ведь на хронических болезнях можно зарабатывать бесконечно.

Видео: Okko

Роли в сериале исполнили Сергей Горошко, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Сергей Уманов, Антон Васильев, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Дмитрий Ендальцев, Илья Исаев, Марк Юсеф, Максим Матузный, Антон Шурцов, Андрей Максимов, Тина Стойилкович, Таисья Калинина, Виталий Коваленко и другие.

Первый эпизод сериала лично представила творческая команда проекта: режиссер-постановщик Данил Чащин, продюсер и автор сценария Олег Маловичко, продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, креативный продюсер Николай Булыгин, продюсер девелопмента Ирина Прохорова, композитор Кирилл Бородулев, художник-постановщик Денис Исаев, художник по костюмам Северина Недельчук, художник по гриму Татьяна Коломицева, актеры Сергей Горошко, Сергей Уманов, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Таисья Калинина, Марк Юсеф, Антон Шурцов, а также член отборочной комиссии ММКФ кинокритик Егор Москвитин. 

1/5
© Okko
2/5
© Okko
3/5
© Okko
4/5
© Okko
5/5
© Okko

По завершении премьерного показа прошло обсуждение с создателями проекта, которое модерировал Егор Москвитин. По словам режиссера Данила Чащина, «это сериал про искушение».

«Ученые смотрят в микроскоп и изучают мир молекул, которые конфликтуют между собой. В нашем проекте мы также постарались рассмотреть людей под микроскопом, изучив их от микромира до макромира. Ведь в нас тоже есть злокачественные клетки амбиций, которые пожирают изнутри», — отметил он.

Продюсер и автор сценария Олег Маловичко поделился, что до работы над этим сериалом разделял фарму на науку и бизнес, но этого разделения нет. «Если ты пришел в фарму, ты уже в бизнесе. Здесь все бизнес. Нет отдельных ученых, которые не занимаются бизнесом. Все, как только ты начал этим заниматься, ты в бизнесе, хочешь ты этого или нет. И когда вы посмотрите весь сериал, то поймете это», — добавил Маловичко.

Расскажите друзьям