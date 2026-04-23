Показываем фрагмент из нового сериала «Большая фарма» об изобретении лекарства от всех болезней

Okko и «Среда» представили первый тизерный постер и эксклюзивный фрагмент нового драматического сериала Okko «Большая фарма», рассказывающего об изобретении лекарства от всех болезней и его тяжелых побочных эффектах. Спецпоказ первой серии состоялся 22 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» во время 48-го Московского международного кинофестиваля.
По сюжету ученые-медики Александр Гиреев и Владимир Шульгин изобрели лекарство, которое может вылечить любое заболевание, даже раковую опухоль. Но гениальное открытие оборачивается семейным конфликтом. Сын Гиреева Евгений хочет продвигать препарат на рынок, а дочь Полина уверена: братом движет только жажда наживы.
Кроме того, сам Гиреев оказывается не готов к компромиссам, которых требует от него рынок большой фармы, ведь выпуск лекарств — это прибыльный бизнес. Корпорациям невыгодно выпускать лекарство, которое лечит сразу и навсегда, ведь на хронических болезнях можно зарабатывать бесконечно.
Роли в сериале исполнили Сергей Горошко, Ольга Лерман, Игорь Гордин, Сергей Уманов, Антон Васильев, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Дмитрий Ендальцев, Илья Исаев, Марк Юсеф, Максим Матузный, Антон Шурцов, Андрей Максимов, Тина Стойилкович, Таисья Калинина, Виталий Коваленко и другие.
Первый эпизод сериала лично представила творческая команда проекта: режиссер-постановщик Данил Чащин, продюсер и автор сценария Олег Маловичко, продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев, креативный продюсер Николай Булыгин, продюсер девелопмента Ирина Прохорова, композитор Кирилл Бородулев, художник-постановщик Денис Исаев, художник по костюмам Северина Недельчук, художник по гриму Татьяна Коломицева, актеры Сергей Горошко, Сергей Уманов, Ольга Лерман, Дмитрий Ендальцев, Таисья Калинина, Марк Юсеф, Антон Шурцов, а также член отборочной комиссии ММКФ кинокритик Егор Москвитин.
По завершении премьерного показа прошло обсуждение с создателями проекта, которое модерировал Егор Москвитин. По словам режиссера Данила Чащина, «это сериал про искушение».
«Ученые смотрят в микроскоп и изучают мир молекул, которые конфликтуют между собой. В нашем проекте мы также постарались рассмотреть людей под микроскопом, изучив их от микромира до макромира. Ведь в нас тоже есть злокачественные клетки амбиций, которые пожирают изнутри», — отметил он.
Продюсер и автор сценария Олег Маловичко поделился, что до работы над этим сериалом разделял фарму на науку и бизнес, но этого разделения нет. «Если ты пришел в фарму, ты уже в бизнесе. Здесь все бизнес. Нет отдельных ученых, которые не занимаются бизнесом. Все, как только ты начал этим заниматься, ты в бизнесе, хочешь ты этого или нет. И когда вы посмотрите весь сериал, то поймете это», — добавил Маловичко.