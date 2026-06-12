Рыжий кот вмешался в финал спектакля и начал играть с волосами мертвого Ромео

Рыжий кот стал неожиданной звездой постановки «Ромео и Джульетта», которую в турецком Измире показывала российская балетная труппа. Видео трагикомичной концовки спектакля опубликовали в соцсетях артисты и зрители.
Кот вышел на сцену в самый драматичный момент — когда Ромео уже выпил яд и лежал мертвым в склепе.
«Это кульминация спектакля, к которой подводили два часа. И в этот момент выходит на сцену кот и начинает играться с волосами мертвого Ромео. Потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену», — рассказала в инстаграме* балерина Татьяна Боргер.
Вместо того, чтобы расплакаться, весь зал начал ржать, добавила она.
В комментариях отмечают, что такое возможно только в Турции, и спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом. Многие удивляются, как артисты смогли доиграть сцену так, будто ничего не происходит.
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