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Рыжий кот вмешался в финал спектакля и начал играть с волосами мертвого Ромео

Афиша Daily
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Рыжий кот стал неожиданной звездой постановки «Ромео и Джульетта», которую в турецком Измире показывала российская балетная труппа. Видео трагикомичной концовки спектакля опубликовали в соцсетях артисты и зрители.

Кот вышел на сцену в самый драматичный момент — когда Ромео уже выпил яд и лежал мертвым в склепе. 

Видео: @tanya.borger

«Это кульминация спектакля, к которой подводили два часа. И в этот момент выходит на сцену кот и начинает играться с волосами мертвого Ромео. Потом вообще начинает кусаться и портит всю сцену», — рассказала в инстаграме* балерина Татьяна Боргер.

Вместо того, чтобы расплакаться, весь зал начал ржать, добавила она.

Видео: @nika_barg

В комментариях отмечают, что такое возможно только в Турции, и спрашивают, где достать билеты на версию спектакля с котом. Многие удивляются, как артисты смогли доиграть сцену так, будто ничего не происходит. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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