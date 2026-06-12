Джордж Миллер хочет снять еще одного «Безумного Макса», утверждают инсайдеры

Джордж Миллер — режиссер всех частей «Безумного Макса», включая приквел «Фуриоса» — намерен снять еще один фильм, затем сериал во вселенной, а после — продать права тому, кто больше заплатит. Об этом сообщилголливудский инсайдер Мэттью Беллони.