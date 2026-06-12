Джордж Миллер хочет снять еще одного «Безумного Макса», утверждают инсайдеры

Джордж Миллер — режиссер всех частей «Безумного Макса», включая приквел «Фуриоса» — намерен снять еще один фильм, затем сериал во вселенной, а после — продать права тому, кто больше заплатит. Об этом сообщилголливудский инсайдер Мэттью Беллони.
Сейчас Миллер встречается со студиями. Проектом интересуются Amazon, Universal и Sony. Warner Bros., которая занималась дистрибуцией всех предыдущих фильмов серии, в переговорах не участвует.
Все картины серии разворачиваются в постапокалиптическом будущем, охваченном топливным кризисом и беззаконием. Герои спасаются от жестоких банд, устраивают погони и много ездят на машинах.
«Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года попал на 11-е место в списке 100 наиболее значимых фильмов XXI века по версии The New York Times. В опросе участвовали более 500 деятелей кино — режиссеров, актеров и сценаристов, включая Джулианну Мур, Педро Альмодовара, Софию Копполу, Барри Дженкинса и Гильермо дель Торо.