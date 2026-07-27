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Apple может отказаться от камеры в умных очках ради приватности

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Apple рассматривает возможность выпустить свои первые умные очки без встроенной камеры или существенно ограничить ее возможности. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разработкой устройства.

По данным агентства, компания обсуждает два варианта. Первый предполагает полный отказ от камеры. Второй — использование камер исключительно для анализа окружающей среды с помощью искусственного интеллекта без возможности делать фотографии или записывать видео. При этом очки сохранят другие функции: поддержку ИИ-ассистента, воспроизведение аудио и телефонные звонки.

Такое решение может лишить устройство одной из самых востребованных возможностей — съемки от первого лица. Однако в Apple опасаются, что подобная функция вызывает вопросы о конфиденциальности окружающих, поскольку позволяет незаметно вести фото- и видеосъемку, а также потенциально записывать разговоры.

Bloomberg отмечает, что искусственный интеллект Apple пока не настолько развит, чтобы самостоятельно стать главным преимуществом устройства, поэтому отказ от камеры может сделать девайс менее привлекательным для покупателей.

Изначально умные очки под кодовым названием N50 планировали представить в конце 2026 года, а выпустить в начале 2027-го. Теперь запуск, по данным Bloomberg, перенесли на вторую половину 2027 года, чтобы доработать вопросы, связанные с приватностью пользователей.

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Теги:
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