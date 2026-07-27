Apple может отказаться от камеры в умных очках ради приватности

По данным агентства, компания обсуждает два варианта. Первый предполагает полный отказ от камеры. Второй — использование камер исключительно для анализа окружающей среды с помощью искусственного интеллекта без возможности делать фотографии или записывать видео. При этом очки сохранят другие функции: поддержку ИИ-ассистента, воспроизведение аудио и телефонные звонки.