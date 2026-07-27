Изначально участникам предложили два концепта: «Европейская культура» и «Реки и птицы». Для каждого из них дизайнеры разработали банкноты всех номиналов. Всего поступило более 1200 заявок, из которых жюри отобрало десять лучших проектов. Рассказываем о каждом.