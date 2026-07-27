Европейский центральный банк представил десять финальных вариантов дизайна евро. Граждане ЕС могут проголосовать за понравившийся до 21 сентября. В обращение новая серия поступит через несколько лет.
Изначально участникам предложили два концепта: «Европейская культура» и «Реки и птицы». Для каждого из них дизайнеры разработали банкноты всех номиналов. Всего поступило более 1200 заявок, из которых жюри отобрало десять лучших проектов. Рассказываем о каждом.
Дизайн A — Studio Joost Grootens
«… размышление о том, как формируется культура. Глаза символизируют наблюдение и рефлексию, а рот — выражение, диалог и обмен. Акцент на этих элементах выводит портреты за пределы индивидуальной идентичности к общей человеческой способности созидать».
Дизайн B — PunktFormStrich
«Каждая банкнота посвящена конкретному виду птиц и его среде обитания, связывая биоразнообразие с европейскими ландшафтами. Горизонтальные полосы переводят звуки птиц в визуальную форму, а вертикальная шкала показывает скорость полета — информация считывается интуитивно».
Дизайн C — Neue Gestaltung GmbH
«…каждая [банкнота] изображает личность, чья жизнь и творчество связывают европейцев на протяжении веков».
Дизайн D — Rudy Guedj and François Girard-Meunier
«Шесть птиц в абстрактных ландшафтах объединены непрерывным путешествием реки — от горного истока до бурного моря. Свет движется вместе с ними: от мягкого свечения до динамичной, пронзительной силы»
Дизайн E — Myrsini Vardopoulou
«Круг и символы создают интеллектуальное пространство, мгновенно узнаваемое визуально <…>. Дизайн напоминает: несмотря на разнообразие, вклад каждого составляет единый источник вдохновения».
Дизайн F — Jan Robert Dünnweller
«Дизайн стремится проиллюстрировать официальный девиз ЕС — „Единство в разнообразии“. <…> Это разнообразие визуализировано в коллаже через множество форм и текстур, которые вместе создают новое целое».
Дизайн G — Rubio & del Amo and Cruz más Cruz
«Заинтересованный взгляд встречает зрителя в центре банкноты. Он заключает в себе предложение, идею и диалог».
Дизайн H — Atelier Goppel-Toperngpong
«Вода течет. Она является самой основой жизни, формирует среду и места обитания птиц, изображенных на банкнотах. <…> Это качество используется как аналогия для институтов ЕС. <…> Капля может казаться незначительной, но за столетия в потоке воды достаточно силы, чтобы вырезать горные хребты»
Дизайн I–Isabelle Daëron
«От взмаха крыла птицы до течения рек — движение лежит в основе этого предложения. Оно стремится воплотить как динамизм ЕС, так и материальные и нематериальные потоки, проходящие через его территории».
Дизайн J — Ville Tietäväinen
«Эта серия банкнот евро рассказывает визуальную историю европейских рек — от их истоков в горных родниках до слияния с морем. Главные герои — европейские птицы в их естественных средах обитания. Чем выше номинал банкноты, тем ближе изображение к морю».