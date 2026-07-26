Главную роль в картине исполнил Джон Сина. Он сыграл Шона Уокера — секретного агента и специалиста по автомобилям. По сюжету герой встречается в баре со своими друзьями детства, однако вскоре компания теряет сознание и приходит в себя на борту грузового самолета.