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Взрывы, погони и перестрелки в трейлере «Matchbox» — боевика с Джоном Синой по машинкам Mattel

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Apple TV

Apple TV представил первый трейлер приключенческого боевика «Matchbox», основанного на одноименной серии игрушечных автомобилей Mattel. Фильм выйдет на стриминге Apple 9 октября.

Главную роль в картине исполнил Джон Сина. Он сыграл Шона Уокера — секретного агента и специалиста по автомобилям. По сюжету герой встречается в баре со своими друзьями детства, однако вскоре компания теряет сознание и приходит в себя на борту грузового самолета.

Друзья оказываются в плену у преступников, которые пытаются узнать у Уокера местонахождение ядерной боеголовки. Героям предстоит предотвратить глобальную катастрофу и попутно восстановить прежние отношения.

Видео: Apple TV/YouTube

Фильм снял Сэм Харгрейв, известный по боевикам «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2». Сценарий написал Дэвид Коггешолл («Семейный план», «Дитя тьмы: Первая жертва»).

В картине также появились Джессика Бил, Сэм Ричардсон, Тейона Паррис и Рандип Худа. Продюсерами выступили Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Робби Бреннер.

Matchbox — культовый бренд, появившийся в 1953 году благодаря автолюбителю Джеку Оделлу, который стал выпускать крошечные игрушки, помещающиеся буквально в спичечный коробок (matchbox в переводе с английского — «спичечный коробок»).

Изначально Оделл хотел решить проблему своей дочери, которой не разрешали брать в школу большие игрушки. Увидев популярность маленьких машинок среди детей, мужчина решил сделать из них бизнес и стал партнером компании Lesney Products.

Вплоть до 1982 года машинки Matchbox выпускались этим производителем. После банкротства Lesney Products права на бренд купили Universal Toys и Дэвид Йе. В 1997 году они продали их Mattel.

Mattel также готовит фильмы по мотивам других своих брендов, среди которых Hot Wheels, American Girl, «Барни», Polly Pocket, «Томас и его друзья» и Uno. Ранее компания выпустила «Барби» Греты Гервиг.

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