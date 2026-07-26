Apple TV представил первый трейлер приключенческого боевика «Matchbox», основанного на одноименной серии игрушечных автомобилей Mattel. Фильм выйдет на стриминге Apple 9 октября.
Главную роль в картине исполнил Джон Сина. Он сыграл Шона Уокера — секретного агента и специалиста по автомобилям. По сюжету герой встречается в баре со своими друзьями детства, однако вскоре компания теряет сознание и приходит в себя на борту грузового самолета.
Друзья оказываются в плену у преступников, которые пытаются узнать у Уокера местонахождение ядерной боеголовки. Героям предстоит предотвратить глобальную катастрофу и попутно восстановить прежние отношения.
Фильм снял Сэм Харгрейв, известный по боевикам «Тайлер Рейк: Операция по спасению» и «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2». Сценарий написал Дэвид Коггешолл («Семейный план», «Дитя тьмы: Первая жертва»).
В картине также появились Джессика Бил, Сэм Ричардсон, Тейона Паррис и Рандип Худа. Продюсерами выступили Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Робби Бреннер.
Matchbox — культовый бренд, появившийся в 1953 году благодаря автолюбителю Джеку Оделлу, который стал выпускать крошечные игрушки, помещающиеся буквально в спичечный коробок (matchbox в переводе с английского — «спичечный коробок»).
Изначально Оделл хотел решить проблему своей дочери, которой не разрешали брать в школу большие игрушки. Увидев популярность маленьких машинок среди детей, мужчина решил сделать из них бизнес и стал партнером компании Lesney Products.
Вплоть до 1982 года машинки Matchbox выпускались этим производителем. После банкротства Lesney Products права на бренд купили Universal Toys и Дэвид Йе. В 1997 году они продали их Mattel.
Mattel также готовит фильмы по мотивам других своих брендов, среди которых Hot Wheels, American Girl, «Барни», Polly Pocket, «Томас и его друзья» и Uno. Ранее компания выпустила «Барби» Греты Гервиг.