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Создатели клуба «Клуб» открыли новое место — «Место»

Афиша Daily
2 мин на чтение

Команда клуба «Клуб» и сети «Зинзивер» открыла в центре Москвы новое заведение — «Место». Об этом говорится в инстаграмах* баров.

«Место» расположилось в подвале дома на Чистопрудном бульваре, 25. Раньше здесь был поэтический бар «Лахесис». Время работы: ежедневно с 14.00 до 4.00.

Как уточнил «Афише Daily» креативный директор заведения Давид Гагоев, новое место создается как братик/сестричка клуба «Клуб», но впоследствии, возможно, сменит концепт. Команда временно перенесла в «Место» всю программу «Клуба». Там планируются мероприятия разного формата — от лекций и кинопоказов до фестивалей и рейвов.

Меню здесь такое же, как и во всех точках сети «Зинзивер». На выбор предлагают настойки, коктейли, лимонады, пиво, водку и ерши. Из еды — бутерброды, фритюр, простые закуски, пицца и пельмени.

Пространство внутри достаточно просторное: есть два зала с барами и еще один — с небольшой сценой. Целевой аудиторией «Места» создатели называют «молодежь, которой не хватает своего места в Москве».

Видео: Шура Богачева

Гагоев подчеркнул, что «Место» не замена «Клубу», а отдельный проект, который временно взял на себя программу второго. «После открытия „Клуба“ мы планируем поработать над концепцией „Места“ и его программой», — добавил креативный директор.

Клуб «Клуб», который открылся на Покровском бульваре в 2021 году, недавно приостановил работу. Представители заведения объяснили это тем, что бар перестал справляться с увеличившимся потоком гостей. Арт-директор клуба Фарик Фарада отметил, что команде нужно небольшое время, чтобы обновить дизайн пространства, логистику и другое. «Клуб», как и «Место», создала команда рюмочных «Зинзивер», «Южная», «Дежурная», «Барка» и «Вишневый сад».

«Клуб» — одно из самых знаковых заведений темных двадцатых. О самом мемном баре Москвы, а также о том, почему одни его любят, а другие ненавидят, можно прочитать в статье Шуры Богачевой.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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