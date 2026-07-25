Клуб «Клуб», который открылся на Покровском бульваре в 2021 году, недавно приостановил работу. Представители заведения объяснили это тем, что бар перестал справляться с увеличившимся потоком гостей. Арт-директор клуба Фарик Фарада отметил, что команде нужно небольшое время, чтобы обновить дизайн пространства, логистику и другое. «Клуб», как и «Место», создала команда рюмочных «Зинзивер», «Южная», «Дежурная», «Барка» и «Вишневый сад».