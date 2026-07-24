В сети вышел трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» с Хантер Шафер

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099», главную роль в котором исполнила Хантер Шафер. Он выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 ноября 2026 года.
Действие развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». Лос-Анджелес к тому моменту возродился, но не благодаря людям. Героиня по имени Кора объединяется с репликантом в стремлении изменить мир.
Сериал будет состоять из восьми эпизодов. В них появятся Мишель Йео, Димитри Аболд, Мэттью Нидхэм, Дэниел Ригби и Льюис Гриббен. Шоураннером проекта выступила Силка Луиза, снявшая «Сияющих девушек».
Франшиза «Бегущий по лезвию» стартовала с одноименнного фильма Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году по мотивам книги Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Он рассказал об антиутопическом Лос-Анджелесе, в котором полицейский охотится на сбежавших андроидов, которых называют репликантами.
В 2017 году Скотт спродюсировал сиквел ленты «Бегущий по лезвию 2049». Его режиссером выступил Дени Вильнев. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд.