В сети вышел трейлер сериала «Бегущий по лезвию 2099» с Хантер Шафер

Франшиза «Бегущий по лезвию» стартовала с одноименнного фильма Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году по мотивам книги Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Он рассказал об антиутопическом Лос-Анджелесе, в котором полицейский охотится на сбежавших андроидов, которых называют репликантами.