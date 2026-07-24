Studio 21 не закрывается, а перезапускается. Новость о закрытии оказалась промо Saluki

«В какой-то степени любой бренд — это сериал: всегда должно что-то происходить, за чем интересно наблюдать. Просто функционировать — скучно, и нам, и аудитории, и рынку. Лично мне было интересно изучить реакцию, посмотреть, в каком состоянии сейчас Studio 21, сколько людей за нее переживает. Если этот эксперимент заставил кого-то переживать сильнее, чем мы рассчитывали, — простите. Мы правда не ожидали, что отклик будет настолько личным!» — рассказали основатели.