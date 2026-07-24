Studio 21 не закрывается, а перезапускается. Новость о закрытии оказалась промо Saluki

Радиостанция Studio 21, о закрытии которой стало известно 20 июля, объявила о перезапуске. Основатели проекта Виктор Худошин и Василий Конад в разговоре с The Blueprint признались, что новость о прекращении вещания была экспериментом: они хотели обновить концепцию и заодно проверить реакцию аудитории.
«В какой-то степени любой бренд — это сериал: всегда должно что-то происходить, за чем интересно наблюдать. Просто функционировать — скучно, и нам, и аудитории, и рынку. Лично мне было интересно изучить реакцию, посмотреть, в каком состоянии сейчас Studio 21, сколько людей за нее переживает. Если этот эксперимент заставил кого-то переживать сильнее, чем мы рассчитывали, — простите. Мы правда не ожидали, что отклик будет настолько личным!» — рассказали основатели.
Обновленная радиостанция вернется к старому звучанию и плотному взаимодействию с индустрией. В жанровые рамки себя загонять не планируют: ориентир — не «хип-хоп или нет», а «релевантно нашему слушателю или нет».
Первым артистом после возобновления вещания стал Saluki: 24 июля он представил новый альбом «Euphoria». «Мы знаем Сеню столько же, сколько знаем себя: давно перестали считать часы совместных эфиров, выступлений и встреч. Поэтому, когда встал вопрос, с чего начинается новая глава Studio 21, ответ был очевиден», — пояснили в команде.
Генеральный продюсер Виктор Худошин подтвердил, что новость о закрытии отчасти была промокампанией релиза Saluki: «Где и когда еще альбом промотировали закрытием радиостанции? Лично я таких примеров не знаю. Вот этим мы и отличаемся. И будем отличаться, потому что это только начало».