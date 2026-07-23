Поезда на БКЛ в Москве будут полностью беспилотными к 2030 году

БКЛ станет первой полностью беспилотной линией метро в Москве к 2030 году. Об этом рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.



Первые поездки с пассажирами на автономных поездах в столице начнутся уже в 2027 году. «Прежде чем поезд начнет поездки с пассажирами, специалисты IT-компании „МТТЕХ“, которые занимаются созданием и поддержкой программного обеспечения, должны убедиться в стопроцентной безопасности и надежности технологии», — пояснил Собянин.



За полгода испытаний экспериментальный беспилотный состав прошел по БКЛ более 4000 километров без пассажиров. Во время таких поездок в кабине поезда по требованию законодательства находится машинист. Как отметил Собянин, за время тестов ему ни разу не пришлось вмешиваться в работу автоматических систем.



Сейчас в столичном метро также тестируют систему контроля падения на пути, необходимую для обеспечения безопасности беспилотного движения. «После успешных испытаний Москва будет готова делиться передовыми технологиями с регионами, помогая развивать и повышать безопасность городского транспорта по всей стране», — добавил мэр.