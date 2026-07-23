Новая версия «Чучела» получила первый трейлер. Фильм сняли Илья Хотиненко и Владимир Карабанов

«Мы убеждены, что современному зрителю нужно новое „Чучело“. Это вечная история о первой любви, ее хрупкости и о том, какие шрамы на сердце это чувство может оставить. Однако, помимо романтической части, у нашего фильма есть и другая, пожалуй, более глубокая составляющая: как важно оставаться собой, когда все против тебя», — поделилась продюсер фильма Елена Гликман.