Новая версия «Чучела» получила первый трейлер. Фильм сняли Илья Хотиненко и Владимир Карабанов

В сети появился трейлер нового фильма «Чучело» по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. Картины поставили Илья Хотиненко («Тайны римских цифр») и Владимир Карабанов («Миры Маргариты»).
Действие перенесли в современность. В центре истории оказалась старшеклассница, которая переезжает из Москвы в маленький город и сталкивается с травлей. Девочка влюбляется в одноклассника Мишу и берет на себя вину, когда он подставляет класс.
Главную роль в ленте исполнила Марья Симонова («Аппетит приходит во время любви»). Мишу в фильме сыграл Максим Карушев («Своя в доску»). В образе учительницы подростков предстала Кристина Асмус («Холоп-3»). Роль отца Чучела досталась Кириллу Кяро («Как приручить лису»).
«Мы убеждены, что современному зрителю нужно новое „Чучело“. Это вечная история о первой любви, ее хрупкости и о том, какие шрамы на сердце это чувство может оставить. Однако, помимо романтической части, у нашего фильма есть и другая, пожалуй, более глубокая составляющая: как важно оставаться собой, когда все против тебя», — поделилась продюсер фильма Елена Гликман.
Она отметила, что в «Чучеле» есть «много красок: от акварели нежной подростковой влюбленности до черных сумерек психологического триллера о буллинге». Оценить их можно в кино с 27 августа. В отличие от оригинальной версии, в новой экранизации школьники травят одноклассницу не только в реальной жизни, но и в сети.
Повесть «Чучело» Владимира Железникова вышла в 1981 году. Она была основана на ситуации, в которую попала племянница писателя. В 1983 году повесть экранизировал Ролан Быков. Главные роли в картине исполнили Кристина Орбакайте и Юрий Никулин.