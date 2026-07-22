«Яндекс» запустил отдельное приложение для заказа цветов и подарков

В новом приложении доступны фильтры по цене, виду цветов и скорости доставки. Пользователи могут выбрать классические букеты из роз, композиции из эрингиума и другие варианты. Стоимость и время доставки зависят от продавца и расстояния до получателя. В среднем заказ привозят в течение часа.