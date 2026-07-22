«Яндекс» запустил отдельное приложение для заказа цветов и подарков

«Яндекс» выделил сервис доставки букетов и подарков в отдельное приложение «Яндекс Цветы». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании. До этого заказать цветы можно было через «Яндекс Еду» и специальный раздел в «Яндекс Go».
В новом приложении доступны фильтры по цене, виду цветов и скорости доставки. Пользователи могут выбрать классические букеты из роз, композиции из эрингиума и другие варианты. Стоимость и время доставки зависят от продавца и расстояния до получателя. В среднем заказ привозят в течение часа.
Если доставку выполняет курьер «Яндекса», она будет бесплатной независимо от стоимости покупки. После оформления заказа можно отслеживать его сборку и передачу получателю. Обсудить замену цветов и другие детали с продавцом предлагают в чате.
В будущем сервис начнет составлять подборки с учетом праздников и событий — например, юбилея или рождения ребенка. Компания также планирует добавить возможность отправлять букет по номеру телефона, не зная адреса получателя. Сервис самостоятельно свяжется с ним и уточнит данные для доставки.
Кроме того, «Яндекс Цветы» расширят ассортимент подарков. В приложение добавят подарочные сертификаты, мини-торты и другие товары, которыми можно дополнить букет.
Доставка цветов появилась в «Яндекс Еде» в 2022 году, а позднее получила отдельный раздел в «Яндекс Go». Сейчас сервис объединяет более 3 тыс. продавцов в 300 городах России. По данным компании, в первом квартале 2026 года продажи цветов в «Яндекс Еде» выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.