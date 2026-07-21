Prime Video запустил производство сериала по «Робокопу»

Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из восьми эпизодов. Об этом сообщило издание Variety.
Согласно синопсису, в центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем.
Шоураннером и сценаристом проекта выступит Питер Окко («Черный список», «Ложа 49»). Среди продюсеров — Джеймс Ван, режиссер «Пилы», «Заклятия» и «Аквамена». К проекту также присоединился Эд Ноймайер — соавтор и сценарист оригинального «Робокопа» 1987 года.
По словам Вана, возможность поработать над сериалом стала для него исполнением давней мечты. «То, что создал Пол Верховен в 1987 году, на десятилетия опередило свое время. Вопросы технологий, идентичности и того, кому на самом деле служат корпорации, сегодня звучат даже актуальнее», — заявил продюсер.
Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пола Верховена. Главную роль тогда исполнил Питер Уэллер. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество.
После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. В 2014 году франшиза уже получала полнометражный перезапуск с Юэлем Киннаманом в главной роли.
Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.