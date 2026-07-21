Prime Video запустил производство сериала по «Робокопу»

По словам Вана, возможность поработать над сериалом стала для него исполнением давней мечты. «То, что создал Пол Верховен в 1987 году, на десятилетия опередило свое время. Вопросы технологий, идентичности и того, кому на самом деле служат корпорации, сегодня звучат даже актуальнее», — заявил продюсер.