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Prime Video запустил производство сериала по «Робокопу»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Orion Pictures Corp

Prime Video официально запустил в производство сериал «Робокоп». Стриминг уже заказал первый сезон, который будет состоять из восьми эпизодов. Об этом сообщило издание Variety. 

Согласно синопсису, в центре сюжета окажется крупная технологическая корпорация, которая убеждает городские власти включить в состав полиции робота. Внутри машины при этом будет находиться сознание погибшего офицера, которого жители считали настоящим героем.

Шоураннером и сценаристом проекта выступит Питер Окко («Черный список», «Ложа 49»). Среди продюсеров — Джеймс Ван, режиссер «Пилы», «Заклятия» и «Аквамена». К проекту также присоединился Эд Ноймайер — соавтор и сценарист оригинального «Робокопа» 1987 года.

По словам Вана, возможность поработать над сериалом стала для него исполнением давней мечты. «То, что создал Пол Верховен в 1987 году, на десятилетия опередило свое время. Вопросы технологий, идентичности и того, кому на самом деле служат корпорации, сегодня звучат даже актуальнее», — заявил продюсер.

Франшиза «Робокоп» стартовала в 1987 году с одноименного фильма Пола Верховена. Главную роль тогда исполнил Питер Уэллер. Картина стала культовой благодаря сочетанию фантастического боевика, сатиры и размышлений о влиянии технологий и бизнеса на общество.

После успеха первого фильма вышли два продолжения, несколько сериалов, мультсериалы, комиксы и видеоигры. В 2014 году франшиза уже получала полнометражный перезапуск с Юэлем Киннаманом в главной роли.

Дата премьеры нового сериала пока не раскрывается.

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