Летний архитектурный фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный» в августе

С 8 по 21 августа в московском кинотеатре «Художественный» пройдет Летний архитектурный фестиваль. В программе — девять фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами.
Откроет смотр «Большая арка» — участник каннской программы «Особый взгляд» и номинант на четыре «Сезара». Датский архитектор Отто фон Шпрекельсен выигрывает конкурс на строительство парижской арки Дефанс. За одну ночь жизнь никому не известного 53-летнего мужчины меняется: он приезжает в Париж, чтобы возглавить проект. В фильме снялись Клас Банг и Ксавье Долан.
В программе также:
- «Павильон на воде» о том, как венецианец Карло Скарпа черпал вдохновение в Японии;
- «Сила утопии: Ле Корбюзье в Чандигархе» о жителях города-утопии, спроектированного франко-швейцарским архитектором;
- «Зеленое на сером» об устойчивом дизайне аргентинского архитектора Эмилио Амбаса;
- «Борьба за Бруклин» о джентрификации Нью-Йорка;
- «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря» о строительстве виллы на Лазурном Берегу;
- «Леверенц. Божественная тьма» о тайнах шведского архитектора Сигурда Леверенца;
- «Миральес» о барселонском архитекторе Энрике Миральесе, спроектировавшем рынок Санта-Катерина.
- «Видит бог» об испанце Оскаре Тускетсе Бланке, который вместе с Сальвадором Дали создал диван-губы.
Фестиваль также охватит Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Калининград и Омск. В Петербурге фильмы покажут с 7 по 18 августа в «Авроре» и Cinéma Michèle. В Екатеринбурге — с 7 по 30 августа в «Ельцин Центре», в Новосибирске — с 10 по 16 августа в «Победе». В Самаре — с 12 августа по 5 сентября, в Калининграде — с 8 августа по 5 сентября, в Омске — с 16 августа по 4 октября.
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