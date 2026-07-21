Летний архитектурный фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный» в августе

Фестиваль также охватит Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Калининград и Омск. В Петербурге фильмы покажут с 7 по 18 августа в «Авроре» и Cinéma Michèle. В Екатеринбурге — с 7 по 30 августа в «Ельцин Центре», в Новосибирске — с 10 по 16 августа в «Победе». В Самаре — с 12 августа по 5 сентября, в Калининграде — с 8 августа по 5 сентября, в Омске — с 16 августа по 4 октября.