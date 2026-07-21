Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop-видео, набравшим 6 млрд просмотров на ютубе

Клип исполнителя Psy для трека «Gangnam Style» достиг отметки в 6 млрд просмотров на ютубе. Это первое k-pop-видео с таким рекордом, пишет Billboard.
Клип выпустили почти 14 лет назад, в 2012 году. Режиссером выступил Чо Су Хен.
После релиза видео завирусилось в соцсетях по всему миру и стало первым роликом в истории, преодолевшим отметку в 1 млрд просмотров на ютубе. Это произошло через 159 дней после релиза. Сам трек достиг второго места в Billboard Hot 100 в 2012 году.
В 2025 году в Южной Корее задержали автора хита «Gangnam Style» и его врача. По данным СМИ, Psy с 2022 года получал через третьих лиц и без личного посещения клиники рецепты на два лекарства «с высоким риском возникновения зависимости» — снотворное и противотревожное. Представители артиста отрицают обвинение.