Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop-видео, набравшим 6 млрд просмотров на ютубе

Клип исполнителя Psy для трека «Gangnam Style» достиг отметки в 6 млрд просмотров на ютубе. Это первое k-pop-видео с таким рекордом, пишет Billboard.



Клип выпустили почти 14 лет назад, в 2012 году. Режиссером выступил Чо Су Хен.



После релиза видео завирусилось в соцсетях по всему миру и стало первым роликом в истории, преодолевшим отметку в 1 млрд просмотров на ютубе. Это произошло через 159 дней после релиза. Сам трек достиг второго места в Billboard Hot 100 в 2012 году.