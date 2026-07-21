Джессика Честейн пугает собственного ребенка в трейлере хоррора «Другая мамочка»

Фестиваль Outline отменили из-за угрозы беспилотников
Галлы превращаются в детей в первом трейлере мультфильма «Астерикс и эликсир молодости»
LEGO выпустит набор по «Секретным материалам» с Малдером, Скалли и НЛО
Coca-Cola вернула дизайн из нулевых
Команда VK Fest принесла публичные извинения певице Доре после шутки про сталкера
Михаил Ефремов получил первую роль в фильме после освобождения из колонии
Disney+ снимет сериал про зомби-апокалипсис в мире «Арчи»
Ресторан «Оригинал» запускает серию гостевых бранчей. Первый — с командой Tilda
Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop-видео, набравшим 6 млрд просмотров на ютубе
Релиз стратегии Game of Thrones: War for Westeros отложили до 2027 года
Суд арестовал мужчину, который выгуливал козу на Красной площади
Россиянам порекомендовали отказаться от отдыха за границей из-за риска инфекций
Летний архитектурный фестиваль пройдет в кинотеатре «Художественный» в августе
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала лета
Кристофер Нолан назвал Кристиана Бейла одним из величайших актеров своего поколения
В российский прокат выйдет «Электрический поцелуй» — фильм открытия Канн-2026
Fenty Beauty выпустил новую линейку совместно с A$AP Rocky
Вышел тизер сериала «Большая фарма» — о лекарстве от всех болезней и цене, которую за него платят
Публикуем эксклюзивный фрагмент из нового фильма Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад»
Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана
Прокуратура требует ужесточить приговор блогеру Александре Митрошиной
Saluki, «Лауд» и DJ Hvost: фестиваль Plus + One Summer объявил полный список артистов
Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»
Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius
Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером
Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге
Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков

Джессика Честейн пугает собственного ребенка в трейлере хоррора «Другая мамочка»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер хоррора «Другая мамочка», в котором главную роль исполнила американская актриса Джессика Честейн, известная по фильмам «Интерстеллар» и «Прислуга».

Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 9 октября. Она расскажет о девочке Беле, которая выстраивает контакт со зловещей сущностью в своем доме. Эта сущность поразительно похожа на мать героини.

Роль Белы исполнила Арабелла Оливия Кларк («Горничная», «Рука, качающая колыбель»). Отца девочки сыграл Джей Дюпласс («Индустрия»). Честейн предстала в двух образах: мамы Белы и ее жуткого двойника.

В актерский состав вошли также Дичен Лакман, Ариан Моайед, Карен Аллен. Режиссером ленты выступил Роб Сэвидж. Сценарий написал Натан Элстон, работавший над «Наследниками».

В основу хоррора лег бестселлер «Происшествия в доме» Джоша Малермана. Продюсером фильма выступил Джеймс Ван, исполнительными продюсерами станут Майкл Клир, Джадсон Скотт, Роб Сэвидж, Джош Малерман и Райан Льюис.

Расскажите друзьям