Джессика Честейн пугает собственного ребенка в трейлере хоррора «Другая мамочка»

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер хоррора «Другая мамочка», в котором главную роль исполнила американская актриса Джессика Честейн, известная по фильмам «Интерстеллар» и «Прислуга».
Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 9 октября. Она расскажет о девочке Беле, которая выстраивает контакт со зловещей сущностью в своем доме. Эта сущность поразительно похожа на мать героини.
Роль Белы исполнила Арабелла Оливия Кларк («Горничная», «Рука, качающая колыбель»). Отца девочки сыграл Джей Дюпласс («Индустрия»). Честейн предстала в двух образах: мамы Белы и ее жуткого двойника.
В актерский состав вошли также Дичен Лакман, Ариан Моайед, Карен Аллен. Режиссером ленты выступил Роб Сэвидж. Сценарий написал Натан Элстон, работавший над «Наследниками».
В основу хоррора лег бестселлер «Происшествия в доме» Джоша Малермана. Продюсером фильма выступил Джеймс Ван, исполнительными продюсерами станут Майкл Клир, Джадсон Скотт, Роб Сэвидж, Джош Малерман и Райан Льюис.