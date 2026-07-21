Релиз стратегии Game of Thrones: War for Westeros отложили до 2027 года

«Это решение дает нам время, необходимое для дальнейшего продвижения к поставленной цели, и поможет достичь высокого уровня качества, к которому мы стремимся. Мы знаем, что ожидание было долгим, и мы не принимаем вашу поддержку как должное», — указали в сообщении.



Игра создается в жанре классической стратегии в реальном времени (RTS).

«Вам предстоит покорить Семь Королевств в одиночку или вместе с коварными друзьями. Управляйте великими домами Вестероса, собирайте легендарных героев и измените судьбу мира. Хватит ли вам сил захватить Железный трон?» — говорится в описании проекта на Steams.