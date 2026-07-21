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Прокуратура требует ужесточить приговор блогеру Александре Митрошиной

Афиша Daily
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Фото: из соцсетей Саши Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор Тверского суда Москвы блогеру Александре Митрошиной. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Михаил Юсупов.

Он отметил, что прокуроры посчитали наказание слишком мягким. При этом сторона защиты подала жалобу на приговор. Ее детали адвокат раскрывать не стал.

Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК рассказывали, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерши от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.

Утверждается, что она получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть средств, купив объект недвижимости в Москве. В прошлом году адвокат Михаил Мушаилов заявил, что у Митрошиной нет своего имущества, все было продано ради оплаты налогов. Он отметил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 млн. Под домашним арестом блогерша находится с марта 2025 года. 

В суде Митрошина заявила, что вину признает частично. Александра заявила, что не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.

В июне блогера приговорили к трем годам условно и штрафу в 900 тыс. рублей. У нее также конфисковали 115 млн рублей.

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