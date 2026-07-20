Тони Колетт снимется в фильме «Позитано» с Мэттью МакКонахи и Зои Салданой

Обладательница премии «Золотой глобус» Тони Коллетт снимется в фильме «Позитано» с Мэттью МакКонахи и Зои Салданой. Об этом сообщил Deadline.
Актерский состав пополнят также Каррен Карагулян, Сальваторе Эспозито, Микеле Савойя и Лоренцо де Мур. Режиссером картины выступает Дэниел Роэр, снявший документальную ленту «Навальный».
Сюжет расскажет о харизматичном воре драгоценностей, который соглашается помочь загадочной женщине провернуть дерзкое ограбление. Это сотрудничество нарушает беззаботную жизнь героя и ведет к итогу, который заключается не только в заработке.
Сценарий написали Алессандро Танака и Брайан Гейтвуд. Продюсерами стали Эрик Феллнер, Тим Беван и Деррин Шлезингер. Исполнительными продюсерами выступили Амелия Грейнджер из Working Title, Танака и Гейтвуд.
Фильм выпустит стриминговый сервис Netflix. Дата релиза пока не объявлена.