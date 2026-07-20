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Главную роль в четвертом сезоне «Фишера» исполнит Евгений Цыганов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Wink

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о начале съемок четвертого сезона детективного триллера «Фишер» с подзаголовком «Черный проспект». Главные роли в проекте исполнят Евгений Цыганов и дебютант Оливер Реймонд Мара.

Действие новой главы популярной франшизы будет происходить в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города. 

© Wink

Возглавить новое расследование предстоит детективу Алексею Титову в исполнении Евгения Цыганова. Режиссерами, сценаристами и шоураннерами новой главы популярной антологии выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Они признались, что писали персонажа Титова специально под Цыганова: «Еще снимая второй сезон „Детей перемен“, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом „Фишере“. Специально для Жени Цыганова, с которым нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя; Жене понравилось, и он согласился». Сценаристы добавили, что, несмотря на то что писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать этот сезон с первым.

В первом и втором сезонах сериала главную роль исполнил Иван Янковский. Премьера третьего сезона состоялась 28 мая. В нем снялись Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман.

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