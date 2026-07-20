Главную роль в четвертом сезоне «Фишера» исполнит Евгений Цыганов

Они признались, что писали персонажа Титова специально под Цыганова: «Еще снимая второй сезон „Детей перемен“, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом „Фишере“. Специально для Жени Цыганова, с которым нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя; Жене понравилось, и он согласился». Сценаристы добавили, что, несмотря на то что писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать этот сезон с первым.