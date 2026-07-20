Месси и Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале чемпионата мира

Перед финалом в соцсетях активно обсуждали фото 2007 года, на котором Месси держит на руках пятимесячного Ямаля. Семья последнего тогда выиграла в конкурсе право на участие в благотворительной съемке с Месси. «Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира», — прокомментировал Месси на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке.