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Месси и Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале чемпионата мира

Афиша Daily
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Фото: Hannah Peters — FIFA

Впервые в истории чемпионатов мира в финальном матче встретились игроки, возраст которых отличается более чем на 20 лет, сообщает Opta. Капитану сборной Аргентины Лионелю Месси — 39 лет, полузащитнику Испании Ламину Ямалю — 19. Разница между ними составляет 20 лет и 19 дней.

Месси также стал вторым самым возрастным игроком в истории финалов чемпионатов мира. На первом месте — итальянский вратарь Дино Дзофф, вышедший на поле в 1982 году в возрасте 40 лет.

Финальный матч чемпионата мира-2026 прошел на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. Испания обыграла действующих чемпионов — сборную Аргентины — со счетом 1:0 и завоевала Кубок мира во второй раз в истории. Первый титул испанцы выиграли в 2010 году, когда в финале в ЮАР одержали победу над Нидерландами благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

Ламин Ямаль дебютировал в 15 лет за основную команду «Барселоны», став самым молодым игроком в истории клуба в Примере. Летом 2024 года в возрасте 16 лет стал основным игроком сборной Испании, выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Лионель Месси — единственный в мире восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный — «Золотой бутсы». Он самый титулованный футболист в истории. В 2012 году установил исторический рекорд, забив 91 гол за один календарный год в официальных матчах. Вероятнее всего, нынешний ЧМ по футболу станет для Месси последним в карьере, как и для Криштиану Роналду.

Перед финалом в соцсетях активно обсуждали фото 2007 года, на котором Месси держит на руках пятимесячного Ямаля. Семья последнего тогда выиграла в конкурсе право на участие в благотворительной съемке с Месси. «Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира», — прокомментировал Месси на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке.

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