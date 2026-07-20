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Исследование: летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Fox Searchlight Pictures

Принято считать, что летом организм легко восполняет запасы витамина D благодаря солнечному свету. Однако новое исследование ученых из Университета Ньюкасла показало, что для многих людей этого может быть недостаточно. Результат научной работы опубликовало издание ScienceAlert.

Ученые наблюдали за 299 добровольцами с декабря 2024-го по август 2025 года, регулярно измеряя уровень витамина D с помощью анализов крови. Выяснилось, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей имели показатели ниже рекомендованных значений. При этом переход от зимы к весне и лету практически их не изменил. 

По словам авторов исследования, результаты оказались неожиданными. «Самое поразительное, что уровень витамина D не восстановился даже летом, когда мы обычно ожидаем улучшения», — отметил один из авторов работы Бернард Корф.

Ученые объясняют это несколькими факторами. С возрастом кожа хуже синтезирует витамин D под воздействием ультрафиолета. Кроме того, меланин, отвечающий за темный цвет кожи, частично блокирует UVB-лучи, из-за чего людям с более темной кожей требуется больше времени на солнце для выработки такого же количества витамина.

Еще одним важным фактором оказалась география. Исследование проводилось на севере Англии, где даже летом солнечного света может быть недостаточно для полноценного синтеза витамина D. Авторы работы считают, что людям из групп риска не стоит рассчитывать только на солнце и рекомендуют рассмотреть круглогодичный прием добавок после консультации со специалистом.

При этом исследователи напоминают, что чрезмерное употребление витамина D может быть опасно для здоровья, поэтому принимать его следует только в рекомендованных дозировках.

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