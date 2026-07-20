Исследование: летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D

Ученые наблюдали за 299 добровольцами с декабря 2024-го по август 2025 года, регулярно измеряя уровень витамина D с помощью анализов крови. Выяснилось, что более 55% участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей имели показатели ниже рекомендованных значений. При этом переход от зимы к весне и лету практически их не изменил.