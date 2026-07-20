Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Новый спортивный праздник будет ежегодно отмечаться 22 декабря. Документ уже вступил в силу.
Дата выбрана неслучайно: именно 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. Победителем того турнира стало московское «Динамо».
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал решение важным для всей хоккейной индустрии и болельщиков. «Всех поздравляю с этим. Хоккей — национальная игра, Владимир Владимирович сам в нее играет. Хоккей — самый успешный вид спорта для России по победам, достижениям, игрокам и тренерам», — заявил Фетисов в комментарии «Матч ТВ».
Учреждение нового праздника произошло на фоне обсуждения государственной поддержки ключевых спортивных дисциплин. Ранее Минспорт предложил создать перечень приоритетных видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. По мнению программного директора факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилла Яковлева, в этот список могут войти хоккей, футбол, волейбол, легкая атлетика, плавание и гимнастика.
Хоккей остается одним из самых популярных видов спорта в стране. Сборная СССР выигрывала чемпионат мира 22 раза и 7 раз становилась олимпийским чемпионом. Российская сборная после распада СССР завоевала 5 титулов чемпионов мира и 1 олимпийскую золотую медаль. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября.