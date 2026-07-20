Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал решение важным для всей хоккейной индустрии и болельщиков. «Всех поздравляю с этим. Хоккей — национальная игра, Владимир Владимирович сам в нее играет. Хоккей — самый успешный вид спорта для России по победам, достижениям, игрокам и тренерам», — заявил Фетисов в комментарии «Матч ТВ».