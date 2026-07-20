Илья Мэддисон и Glukoza озвучат героев нового DLC «Альтушки для скуфа»

Игра «Альтушка для скуфа» вышла летом 2024 года, ее создал комиксист Виталий Терлецкий («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Ей удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов.