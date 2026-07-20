Илья Мэддисон и Glukoza озвучат героев нового DLC «Альтушки для скуфа»

30 июля в Steam выйдет новое дополнение визуальной новеллы «Альтушка для скуфа». Оно получило название «Скачать бесплатно».
Илья Мэддисон подарит в DLC голос скуфу, а певица Glukoza — таинственной альтушке Анфисе. Еще трех альтушек озвучат участница «Битвы экстрасенсов» Варвара Петрович, блогерша Аля Бридж и стримерша Оляша.
«Много нового контента, развитие сюжета, приколы и никаких пятнашек. Абсолютно бесплатно для обладателей оригинальной игры», — отметили разработчики.
Игра «Альтушка для скуфа» вышла летом 2024 года, ее создал комиксист Виталий Терлецкий («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Ей удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов.
«Афиша Daily» рассказывала, как визуальная новелла стала аналогом «Черного зеркала».