Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день

В Москве роботы-курьеры ежедневно выполняют более 1500 доставок. Сейчас автономные роверы работают уже в 51 районе столицы, сообщили в департаменте транспорта города.
По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, среднее время доставки составляет около 15 минут. За последнее время зона работы робо-доставщиков расширилась еще на 31 район.
Сегодня в столице работают более 400 роверов. Новые модели получили улучшенную подвеску и более мощные вычислительные системы, а за построение маршрутов теперь отвечает нейросеть. Благодаря этому среднее время доставки сократилось примерно на 10%. Власти города называют развитие роботизированной доставки частью программы по внедрению новых технологий в городскую среду.
При этом в Москве уже обсуждают следующий этап автоматизации. В апреле Институт робототехнических систем сообщил, что до конца 2026 года в нескольких районах столицы могут начаться испытания антропоморфных роботов-доставщиков. Предполагается, что они смогут не только довозить заказы до подъезда, но и подниматься непосредственно к дверям квартир. Для эксперимента планируют использовать робота Arcus собственной разработки. Его себестоимость оценивается примерно в 1,8 млн рублей.