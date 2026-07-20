Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день

При этом в Москве уже обсуждают следующий этап автоматизации. В апреле Институт робототехнических систем сообщил, что до конца 2026 года в нескольких районах столицы могут начаться испытания антропоморфных роботов-доставщиков. Предполагается, что они смогут не только довозить заказы до подъезда, но и подниматься непосредственно к дверям квартир. Для эксперимента планируют использовать робота Arcus собственной разработки. Его себестоимость оценивается примерно в 1,8 млн рублей.