В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*

«В Библии семья описана исключительно как союз мужчины и женщины, никаких роботов, никаких трансгендеров и животных в Библии как семья не описана. Поэтому вот эти все моменты, которые когда-то начинались как шутки, в конечном итоге породили огромное ЛГБТ-движение по всему миру, и слава богу, что в России это ЛГБТ-движение признано экстремизмом, запрещено», — сказал парламентарий. По его мнению, свадьба роботов размывает понятие традиционной семьи, а ее организаторов, если они продолжат заниматься подобным, следует уволить.