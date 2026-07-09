В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*

В Москве поженили гуманоидных роботов Unitree G1 — блогера Роберта и балерину Матильду, которых впервые представили на ПМЭФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Церемония бракосочетания прошла в библиотеке имени Пушкина. Ведущая свадьбы Мария Пантюхина назвала ее уникальным событием. По ее словам, молодоженов объединили не только современные технологии, но и общие ценности — стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству.
В своей клятве верности Роберт пообещал быть надежным партнером во всех алгоритмах жизни, а Матильда — вдохновлять супруга на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени.
Обручальные браслеты вынес их «домашний питомец» — робопес Догматик. Молодожены расписались под песню «Robot Rock» группы Daft Punk.
«На основании полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон объявляю вас роботосупругами», — объявила ведущая.
Зампред Госдумы по информполитике Андрей Свинцов назвал эту акцию «абсолютно неприемлемой» и сравнил ее с пропагандой ЛГБТ*. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что роботы не будут полноценной семьей.
«В Библии семья описана исключительно как союз мужчины и женщины, никаких роботов, никаких трансгендеров и животных в Библии как семья не описана. Поэтому вот эти все моменты, которые когда-то начинались как шутки, в конечном итоге породили огромное ЛГБТ-движение по всему миру, и слава богу, что в России это ЛГБТ-движение признано экстремизмом, запрещено», — сказал парламентарий. По его мнению, свадьба роботов размывает понятие традиционной семьи, а ее организаторов, если они продолжат заниматься подобным, следует уволить.
«Все эти попытки как-то мимикрировать под различные другие течения, как квадроберы, и все остальные мерзкие, гадкие движения — попытки как-то раскачать ситуацию и размыть понятие традиционная семья», — считает Свинцов.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.