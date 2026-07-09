Персонаж ведьмы-подростка Сабрины Спеллман появился в комиксе «Сумасшедший дом Арчи» в октябре 1961 года. Собственный комикс героиня получила в 1971-м. «Сабрина — маленькая ведьма» рассказал, как школьница живет вместе с двумя тетками, справляется с проблемами подростковой жизни и учится колдовать.



Комикс получил четыре тома: первый выходил с 1971 по 1983 год, второй — с 1997 по 1999 год, третий — с 2000 по 2009 год, четвертый — в 2019 году. Всего вышло более 200 выпусков. Ситком по мотивам проекта показывал телеканал ABC, а затем The WB с 1996 по 2003 год. В России шоу транслировали в 2003–2006 годах.