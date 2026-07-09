Издательство Archie Comics выпустит продолжение комикса «Сабрина — маленькая ведьма», который лег в основу одноименного ситкома и его хоррор-переосмысления «Леденящие душу приключения Сабрины». Об этом сообщил Collider.
Новый выпуск представят в октябре. Его разработают сценаристка Коринна Бечко и художник Кано. По сюжету Сабрина столкнется с мифическим трикстером, подброшенным на ее порог котом Салемом. Он грозится столкнуть два мира героини прямо в канун Дня Всех Святых.
Создательница нового комикса призналась, что не могла бы представить проект, которым хотела бы заниматься больше. Бечко отметила, что для нее конфликт в жизни Сабрины — это экстремальная версия того, с чем сталкивается каждый на пороге взросления.
По словам автора, в истории Сабрины грань между смешным и серьезным размыта до предела. Редактор серии Меган Браун добавила, что продолжение комикса откроет новую главу в истории легендарных персонажей.
Браун подчеркнула, что ей погружение в мир Сабрины напомнило, что не нужно становиться кем-то меньшим, чтобы быть собой. По ее словам, каждый должен чувствовать себя немного волшебным.
Персонаж ведьмы-подростка Сабрины Спеллман появился в комиксе «Сумасшедший дом Арчи» в октябре 1961 года. Собственный комикс героиня получила в 1971-м. «Сабрина — маленькая ведьма» рассказал, как школьница живет вместе с двумя тетками, справляется с проблемами подростковой жизни и учится колдовать.
Комикс получил четыре тома: первый выходил с 1971 по 1983 год, второй — с 1997 по 1999 год, третий — с 2000 по 2009 год, четвертый — в 2019 году. Всего вышло более 200 выпусков. Ситком по мотивам проекта показывал телеканал ABC, а затем The WB с 1996 по 2003 год. В России шоу транслировали в 2003–2006 годах.