Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России

В Москве поженили роботов. В Госдуме сравнили эту свадьбу с пропагандой ЛГБТ*
Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименовали в честь президента Дональда Трампа
Комикс «Сабрина — маленькая ведьма» получит продолжение
Второй сезон «Джентльменов» Гая Ричи обзавелся тизером и датой премьеры
Charli XCX поссорилась со Свинкой Пеппой
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — море“»
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России
Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм
Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова
Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов
Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей
В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble
Умерла британская певица Бонни Тайлер
Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким
Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»
Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля
Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен
Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж
«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа
Павла Дурова вновь допросили в Париже

Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва

Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Вадима Ванькова.

По его словам, в России, как и во всем мире, повышается возраст населения. Из-за старения населения на систему здравоохранения ложится серьезная нагрузка. По мнению Ванькова, необходимо изменить подходы к медпомощи.

«Если сейчас мы работаем по модели реактивной: лечим болезни, то должны прийти к системе проактивной, когда мы, условно говоря, предсказываем и смотрим на основе тех данных, которые имеются, возможное возникновение заболеваний, для того чтобы проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара», — отметил замминистра.

Ранее правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия.

Расскажите друзьям