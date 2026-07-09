Люди старше 65 лет составляют почти четверть населения России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Вадима Ванькова.
По его словам, в России, как и во всем мире, повышается возраст населения. Из-за старения населения на систему здравоохранения ложится серьезная нагрузка. По мнению Ванькова, необходимо изменить подходы к медпомощи.
«Если сейчас мы работаем по модели реактивной: лечим болезни, то должны прийти к системе проактивной, когда мы, условно говоря, предсказываем и смотрим на основе тех данных, которые имеются, возможное возникновение заболеваний, для того чтобы проводить профилактические мероприятия гораздо быстрее, чем потом уже лечить болезнь на уровне стационара», — отметил замминистра.
Ранее правительство России утвердило примерный перечень бесплатных обследований для выявления рисков раннего старения. Обследования будут проводить в центрах медицины здорового долголетия.