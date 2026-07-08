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Джон Гудман и Уилла Фицджералд присоединятся к Бри Ларсон в хорроре «Скелеты»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Legendary Pictures

Американский актер Джон Гудман, звезда фильма «Большой Лебовски», присоединится к звезде «Капитан Марвел» Бри Ларсон в хорроре «Скелеты». Об этом сообщил Deadline.

Партнерами Ларсон по картине станут Кайл Галлнер, Уилла Фицджералд, Айони Скай и Даити О’Харагейн. Режиссером проекта будет Джей Ти Моллнер.

В основу сюжета ляжет рассказ Филиппа Фракасси. Его адаптируют Моллнер и сценарист Брайан Даффилд. Лента расскажет о мальчике, который начинает понимать, что его родители скрывают шокирующую правду об истинной природе его матери.

Картину выпустит Sony Pictures. Производством хоррора займутся подразделение Infrared компании FilmNation, Bad Robot Productions Джей Джея Абрамса и Assemble Media.

Продюсерами фильма выступают Дрю Саймон, Абрамс, Джон Коэн и Джек Хеллер, исполнительными продюсерами — Кейтлин де Лиссер-Эллен, Даффилд, Рой Ли, Стивен Шнайдер, а также Ларсон и Фракасси.

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