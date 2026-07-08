В Москве стартовал фестиваль тенниса

Фестиваль тенниса проходит на нескольких площадках Москвы с 7 по 12 июля. Организатором выступает департамент спорта.



Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Гостей ждут открытые уроки, турниры, автограф-сессии и интерактивные зоны для зрителей.



Центральной площадкой фестиваля станет Дворец тенниса «Лужники». 11 июля там состоится шоу-матч звезд мирового тенниса, имена которых организаторы пока не раскрывают.



Посетители смогут понаблюдать за мастер-классами с участием Елены Весниной и других известных спортсменов. Гостей также ждут автограф-сессии, участие в бесплатных теннисных уроках, фотозоны, конкурс костюмов и другие активности.