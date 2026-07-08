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В Москве стартовал фестиваль тенниса

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

Фестиваль тенниса проходит на нескольких площадках Москвы с 7 по 12 июля. Организатором выступает департамент спорта.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Гостей ждут открытые уроки, турниры, автограф-сессии и интерактивные зоны для зрителей.

Центральной площадкой фестиваля станет Дворец тенниса «Лужники». 11 июля там состоится шоу-матч звезд мирового тенниса, имена которых организаторы пока не раскрывают. 

Посетители смогут понаблюдать за мастер-классами с участием Елены Весниной и других известных спортсменов. Гостей также ждут автограф-сессии, участие в бесплатных теннисных уроках, фотозоны, конкурс костюмов и другие активности.

В парке «Ходынское поле» 11 и 12 июля с 12:00 до 19:00 состоятся бесплатные уроки тенниса для всех желающих. Участников ждут подводящие упражнения, игровые элементы и мини-турнир. Кроме того, состоятся мастер-классы с теннисистами Надеждой Петровой и Евгением Донским.

На кортах школы  «Белокаменная» пройдут матчи среди спортсменов до 13 лет. На открытых кортах центра имени Х. А. Самаранча состоится крупнейший открытый турнир среди ветеранов «Кубок Московского спорта». 

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