В Москве стартовал фестиваль тенниса

Фестиваль тенниса проходит на нескольких площадках Москвы с 7 по 12 июля. Организатором выступает департамент спорта.
Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Гостей ждут открытые уроки, турниры, автограф-сессии и интерактивные зоны для зрителей.
Центральной площадкой фестиваля станет Дворец тенниса «Лужники». 11 июля там состоится шоу-матч звезд мирового тенниса, имена которых организаторы пока не раскрывают.
Посетители смогут понаблюдать за мастер-классами с участием Елены Весниной и других известных спортсменов. Гостей также ждут автограф-сессии, участие в бесплатных теннисных уроках, фотозоны, конкурс костюмов и другие активности.
В парке «Ходынское поле» 11 и 12 июля с 12:00 до 19:00 состоятся бесплатные уроки тенниса для всех желающих. Участников ждут подводящие упражнения, игровые элементы и мини-турнир. Кроме того, состоятся мастер-классы с теннисистами Надеждой Петровой и Евгением Донским.
На кортах школы «Белокаменная» пройдут матчи среди спортсменов до 13 лет. На открытых кортах центра имени Х. А. Самаранча состоится крупнейший открытый турнир среди ветеранов «Кубок Московского спорта».