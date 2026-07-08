9 июля в Москве можно будет увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул

Швыдкой: в запретах в культуре есть «элемент шизофрении»
Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»
Анна и Михаил: составлен рейтинг самых популярных имен новорожденных в Москве
Создатель «Клана Сопрано» снимет фильм о тайной программе ЦРУ
На выходных на Москву обрушатся аномальные ливни
Кристофер Нолан вдохновлялся работами Гильермо дель Торо при создании монстров в «Одиссее»
Байопик о Бритни Спирс обрел сценаристку
ФИФА обсудит снятие бана с российских команд
Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм об Али Джи
Копенгаген вновь признали самым комфортным городом мира
Повзрослевший Аанг отправляется в новое путешествие в трейлере полнометражного мультфильма-сиквела
«Вместо молока сосал кокосы»: парагвайский сенатор набросилась с оскорблениями на Килиана Мбаппе
В Москве пройдет литературный ужин по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»
Камбэк Агузаровой, более 100 артистов в лайнапе и сап-сплавы: Outline объявил программу
МОК временно снял дисквалификацию с Российского олимпийского комитета
Хаски сыграет Лермонтова в психологическом триллере Павла Лунгина
Джуд Лоу снимется в экшне о водителе, который скрывается от преследования
В Москве снесут кинотеатр «Минск». На его месте построят жилой комплекс
«Закулисье реальности» вернется в российский прокат с новой сценой после титров
Умер сооснователь ВИА «Песняры» Владислав Мисевич
Розовый не для мужчин? Жители Набережных Челнов ответили Миа Бойке розовым флешмобом на ее концерте
Далай-лама не исключает, что проживет до 130 лет: на это указывают его сны
Второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует в Okko с 27 июля
В «Синема Парк Мосфильм» пройдет премьера аниме «Инициал Ди: Стадия третья»
Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали
СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»
«Герой нашего времени» получит новую экранизацию — съемки стартуют в 2027 году
Российские первоклассники будут учиться без домашних заданий с 1 сентября

9 июля в Москве можно будет увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Blair Fraser/Unsplash

После захода солнца 9 июля жители Москвы смогут наблюдать в ночном небе соединение Венеры и голубой звезды Регул из созвездия Льва. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По ее словам, явление будет видно невооруженным глазом. Найти соединение можно будет в западной части неба в течение часа сразу после захода солнца.

«Венера — третий по яркости объект нашего неба после Солнца и Луны. Регул — голубая звезда в созвездии Льва, удаленная от звезды примерно на 80 световых лет. Это значит, что свет, наблюдаемый сейчас, был испущен во второй половине 40-х годов прошлого века», — сказала специалист.

Кравченко добавила, что объекты попадут в поле зрения, если наблюдать за ними в любительский телескоп с увеличением от 30 до 50 крат. При этом Регул останется точечным источником света, а диск Венеры будет освещен на 50% и похож на полумесяц.

29 июня москвичи могли увидеть микролуну. В тот день спутник Земли оказался на максимальном расстоянии от нашей планеты. 

Расскажите друзьям