9 июля в Москве можно будет увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул

После захода солнца 9 июля жители Москвы смогут наблюдать в ночном небе соединение Венеры и голубой звезды Регул из созвездия Льва. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.
По ее словам, явление будет видно невооруженным глазом. Найти соединение можно будет в западной части неба в течение часа сразу после захода солнца.
«Венера — третий по яркости объект нашего неба после Солнца и Луны. Регул — голубая звезда в созвездии Льва, удаленная от звезды примерно на 80 световых лет. Это значит, что свет, наблюдаемый сейчас, был испущен во второй половине 40-х годов прошлого века», — сказала специалист.
Кравченко добавила, что объекты попадут в поле зрения, если наблюдать за ними в любительский телескоп с увеличением от 30 до 50 крат. При этом Регул останется точечным источником света, а диск Венеры будет освещен на 50% и похож на полумесяц.
29 июня москвичи могли увидеть микролуну. В тот день спутник Земли оказался на максимальном расстоянии от нашей планеты.