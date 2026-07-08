9 июля в Москве можно будет увидеть соединение Венеры и голубой звезды Регул

«Венера — третий по яркости объект нашего неба после Солнца и Луны. Регул — голубая звезда в созвездии Льва, удаленная от звезды примерно на 80 световых лет. Это значит, что свет, наблюдаемый сейчас, был испущен во второй половине 40-х годов прошлого века», — сказала специалист.