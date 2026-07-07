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В Москве пройдет литературный ужин по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-служба литературного проекта «Страница 365»

Винный бар AF и литературный проект «Страница 365» анонсировали литературный ужин, посвященный поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Об этом сообщила «Афише Daily» пресс-служба проекта.

9 июля пространство бара превратится в импровизированный железнодорожный перрон — отсылку к маршруту главного героя произведения. Организаторы обещают погрузить гостей в атмосферу книги не только через обсуждение текста, но и через гастрономию.

В специальное меню вошли фаршированные томаты, килька в томате, профитроль с муссом из докторской колбасы — оммаж бефстроганову — и десерт «Павлова» с сезонной клубникой и мороженым. К каждому блюду сомелье AF подобрал винную пару из Франции, Португалии, России, Сербии и Италии.

Проект «Страница 365» придумала певица Лиза Громова. Его главная идея — знакомить гостей с литературой через блюда, упомянутые в произведениях или навеянные ими. По словам организаторов, для участия не обязательно заранее читать книгу — достаточно прийти на ужин и погрузиться в ее мир.

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