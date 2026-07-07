СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»

Английская актриса Кейт Уинслет («Титаник», «Мейр из Исттауна») может присоединиться ко второму сезону сериала «Переходный возраст». Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.
По информации СМИ, продолжение шоу сейчас находится в разработке. Авторы сериала намерены рассказать совершенно новую историю, в центре которой окажется героиня Уинслет. Кого именно сыграет актриса, не уточняется.
Звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм в январе рассказывал, что у него и сценариста Джека Торна есть идея для второго сезона. По словам артиста, проект планируют реализовать через три-четыре года.
Предположительно, сериал продолжит исследовать темную сторону юности. Для Уинслет эта тема не нова: в 2022 году она снялась в фильме «Я — Рут» вместе с дочерью Миа, картина была посвящена подростковой депрессии на фоне давления соцсетей.
Сериал «Переходный возраст» вышел в 2025 году на Netflix. Он рассказал историю 13-летнего мальчика, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Исполнитель главной роли дебютант Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль, а также «Золотой глобус», «Эмми» и Премию Гильдии киноактеров. Сам сериал стал одним из самых громких и успешных релизов года.