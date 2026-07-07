СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»

Сериал «Переходный возраст» вышел в 2025 году на Netflix. Он рассказал историю 13-летнего мальчика, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Исполнитель главной роли дебютант Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль, а также «Золотой глобус», «Эмми» и Премию Гильдии киноактеров. Сам сериал стал одним из самых громких и успешных релизов года.

