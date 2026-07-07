СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»

Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам
Психологи выяснили, как правильно просить о помощи, чтобы реже отказывали
«Герой нашего времени» получит новую экранизацию — съемки стартуют в 2027 году
Российские первоклассники будут учиться без домашних заданий с 1 сентября
В центре Москвы 11 июля перекроют несколько улиц из-за парада ретротранспорта
В основу фильма «Мачо и ботан-3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности
Жара вернется в Москву к выходным
Опрос: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию
Руферам Ангеле Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы
Джулия Гарнер сыграет в криминальной драме «Виновные создания»
Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате мира по футболу
Умерла певица Лорен Беннетт, известная по хиту LMFAO «Party Rock Anthem»
Принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце во время визита в Лондон
В Италии студенты сконструировали самый большой в мире бумажный самолетик
«Азбука вкуса» выпустит два японских десерта с матчей от шеф-кондитера Хидеки Морикавы
Вики Крипс и Джордж МакКей сыграют в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в фильме «Misaligned»
Американский биохакер Брайан Джонсон столкнулся с аутоиммунным заболеванием
Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница подала документы в МФТИ
Джордж Клуни получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за вклад в кино
Благотворительные фонды призывают помочь детям-сиротам накануне Дня семьи, любви и верности
Макар Хлебников и Дмитрий Журавлев в трейлере сериала «Нам кранты»
Аниме «Шепот сердца» возвращается в кинотеатры в новой 4К-реставрации
Греческий священник записал дум-метал и техно про монастырь — его альбом оценили выше Daft Punk
Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане»
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана за «Одиссею»
Перед Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на болидах LEGO
Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика

СМИ: Кейт Уинслет может присоединиться ко второму сезону «Переходного возраста»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HBO

Английская актриса Кейт Уинслет («Титаник», «Мейр из Исттауна») может присоединиться ко второму сезону сериала «Переходный возраст». Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на анонимный источник.

По информации СМИ, продолжение шоу сейчас находится в разработке. Авторы сериала намерены рассказать совершенно новую историю, в центре которой окажется героиня Уинслет. Кого именно сыграет актриса, не уточняется.

Звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм в январе рассказывал, что у него и сценариста Джека Торна есть идея для второго сезона. По словам артиста, проект планируют реализовать через три-четыре года.

Предположительно, сериал продолжит исследовать темную сторону юности. Для Уинслет эта тема не нова: в 2022 году она снялась в фильме «Я — Рут» вместе с дочерью Миа, картина была посвящена подростковой депрессии на фоне давления соцсетей.

Сериал «Переходный возраст» вышел в 2025 году на Netflix. Он рассказал историю 13-летнего мальчика, которого обвиняют в убийстве одноклассницы. Исполнитель главной роли дебютант Оуэн Купер получил премию BAFTA за свою роль, а также «Золотой глобус», «Эмми» и Премию Гильдии киноактеров. Сам сериал стал одним из самых громких и успешных релизов года.
 

Расскажите друзьям