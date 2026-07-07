В центре Москвы 11 июля перекроют несколько улиц из-за парада ретротранспорта

11 июля в Москве пройдет парад ретротранспорта. Из-за этого движение на нескольких улицах временно ограничат, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
С 00.01 до 18.00 нельзя будет проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара. С 06.30 до 18.30 движение закроют на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой улицы, с 10.00 до 18.00 ограничения будут действовать от Мясницкой улицы до Покровки при движении в сторону Покровки.
C 08.30 до 12.00 будут перекрыты участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной. С 11.30 до 12.30 краткосрочно, не более чем на 10 минут, перекроют движение в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до Покровки.
Кроме того, 11 июля с начала суток до 20.00 будет запрещена парковка на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара. Водителям советуют заранее планировать маршрут.
В параде поучаствуют 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили. Шествие начнется в 11.30 от станции метро «Новокузнецкая». Параллельно на Чистопрудном бульваре, с 12.00 до 18.00, пройдет выставка ретротранспорта.