Криштиану Роналду завершил выступления на Чемпионате мира по футболу

Португальский спортсмен Криштиану Роналду, которого неоднократно признавали лучшим футболистом планеты, завершил выступления на чемпионате мира по футболу. Его команда проиграла сборной Испании со счетом 0:1.
Роналду не удалось забить в матче 1/8 турнира, который прошел в Далласе. Зато больше повезло испанцы Микелю Мерино: он оформил мяч в ворота противников в добавленное время. Отыграться португальцы не сумели.
Для Роналду это был последний матч мирового первенства в карьере. Еще до старта турнира футболист заявил, что этот мундиаль будет для него последним. Продолжит ли игрок клубную карьеру, пока неясно.
41-летняя легенда футбола не сдержал слез по итогам игры. Чемпионат мира — единственное крупное соревнование, которое Роналду еще не выигрывал. Он участвовал в четырех турнирах.
В конце июня Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. В матче со сборной Узбекистана он принес своей команде сразу два года.