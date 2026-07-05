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«Миньоны и монстры» дебютировали в прокате США с самыми низкими сборами за всю франшизу

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: Universal Pictures

«Миньоны и монстры» на старте в прокате собрали 159,8 млн долларов, пишет Variety. Это самые низкие сборы за всю франшизу. 

В Северной Америке спин-офф собрал 64,5 млн долларов с момента выхода в среду. В других странах «Миньоны и монстры» собрали еще 98 млн долларов. 

Два последних спин-оффа франшизы — мультфильм 2022 года «Миньоны. Восстание Гру» и мультфильм «Гадкий я 4» 2024 года выпуска показывали более высокие результаты. За пять праздничных дней они заработали 123 млн долларов и 122 млн долларов соответственно.

Variety отмечает, что плохие сборы могут быть связаны с тем, что франшиза «чрезмерно эксплуатируется». За 16 лет вышло семь часть «Гадкого я». В то же время, например, для «Истории игрушек» выпустили всего пять частей за 30 лет.

Новый мультфильм — «Миньоны и монстры» — вышел в мировой прокат 1 июля 2026 года. Его действие разворачивается в Голливуде 1920-х годов. По сюжету миньоны выпускают на свободу настоящих монстров для съемок фильма ужасов, после чего вынуждены спасти мир. В этом им помогает существо по имени Гуми.

Недавно создатель франшизы Пьер Коффен пояснил, что во время Второй мировой войны персонажи картины не работали на Гитлера. Так он отреагировал на старую теорию фанатов.

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