Кристофер Нолан настоял на взрослом рейтинге для «Одиссеи»: иначе фильм бы не сняли

Нолан отметил, что хотел снять «максимально напряженную версию „Одиссеи“» и не собирался смягчать материал, основанный на тексте Гомера. Режиссер подчеркнул, что действие фильма происходит в эпоху холодного оружия, поэтому насилие должно выглядеть особенно жестоким. По его словам, попытка адаптировать историю под рейтинг PG-13 стала бы серьезным компромиссом.