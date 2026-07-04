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Кристофер Нолан настоял на взрослом рейтинге для «Одиссеи»: иначе фильм бы не сняли

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Кристофер Нолан сразу поставил Universal Pictures жесткое условие: его «Одиссея» выйдет только со «взрослым рейтингом R». По словам режиссера, иначе экранизация поэмы Гомера потеряла бы свою жесткость и эмоциональную силу, сообщило издание World of Reel. 

Нолан отметил, что хотел снять «максимально напряженную версию „Одиссеи“» и не собирался смягчать материал, основанный на тексте Гомера. Режиссер подчеркнул, что действие фильма происходит в эпоху холодного оружия, поэтому насилие должно выглядеть особенно жестоким. По его словам, попытка адаптировать историю под рейтинг PG-13 стала бы серьезным компромиссом.

Оригинальная поэма Гомера включает кровавые сражения, сцены жестоких расправ и наготу. В частности, Одиссей вступает в отношения с несколькими женщинами, включая богиню Калипсо, а циклоп Полифем убивает и съедает нескольких его спутников.

«Одиссея» станет четвертым фильмом в карьере Нолана с рейтингом R. До этого такое возрастное ограничение получили «Помни», «Бессонница» и «Оппенгеймер».

«Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля.

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