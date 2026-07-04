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На Земле может обитать до 20 млн видов насекомых — это втрое больше прежних оценок

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Europeana/Unsplash

На Земле может обитать от 14 млн до 20 млн видов насекомых, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Главные выводы из него приводит Smithsonian magazine.

Раньше энтомологи исходили из оценки примерно в 6 млн видов. При этом описано и названо только около 1 млн видов насекомых. По новым расчетам, до 95% их разнообразия на планете может оставаться неизвестным науке.

К новой оценке ученые пришли после изучения биоразнообразия в заповедной зоне Гуанакасте в Коста-Рике. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО площадью 418 тыс. акров (1690 квадратных километров), который тянется от тихоокеанского побережья до тропических лесов Карибского бассейна.

Исследователи сосредоточились на паразитических осах Microgastrinae. Эти насекомые откладывают яйца внутрь живых гусениц, а их личинки после вылупления поедают хозяина изнутри. Поскольку такие осы хорошо изучены, их использовали как «экологическую мерку» для оценки общего числа неизвестных видов.

Команда проанализировала данные из 15 ловушек Малеза — сетей, которые перехватывают насекомых в полете и направляют их в бутылки с этанолом. За несколько лет в них попали более 1,6 млн существ, среди которых оказалось около 54 тыс. известных видов насекомых.

С помощью статистических моделей ученые подсчитали, что только в заповедной зоне Гуанакасте может жить около 2400 видов ос Microgastrinae и примерно 333 тыс. видов насекомых в целом. Затем эти данные экстраполировали на мировое биоразнообразие, учитывая распространение деревьев, млекопитающих, земноводных и некоторых бабочек.

Авторы работы считают, что новая оценка важна на фоне быстрого сокращения популяций насекомых. В последние годы ученые все чаще говорят об «апокалипсисе насекомых» — резком падении их численности, во многом связанном с деятельностью человека.

«Если мы даже не знаем, что определенный вид насекомых существует, если у нас даже нет для него названия, мы можем терять множество видов», — сказала соавтор исследования, энтомолог Корнеллского университета Лаура Мелисса Гусман.

По оценкам исследователей, в каждый момент на Земле живет около 10 квинтиллионов насекомых — то есть 10 млрд млрд особей.
 

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