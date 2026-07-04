Команда проанализировала данные из 15 ловушек Малеза — сетей, которые перехватывают насекомых в полете и направляют их в бутылки с этанолом. За несколько лет в них попали более 1,6 млн существ, среди которых оказалось около 54 тыс. известных видов насекомых.