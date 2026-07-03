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Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Давид Нуриев/«ВКонтакте»
Обновлено сегодня в 19:54

Птаха прокомментировал новость о возбужденном против него дела о пропаганде наркотиков. Музыкант заявил РБК, что узнал об обвинениях только что.

«Думаю, это попытка меня заткнуть в моих высказываниях о слишком жестких мерах в отношении рэп-артистов, в прямой цензуре и прочих ограничениях в плане искусства. Думаю, это именно это. Будем разбираться и, конечно, будем бороться. Я все равно молчать не буду», — сказал артист.

Птаха добавил, что считает ситуацию абсурдной. Рэпер подчеркнул, что имеет «много грамот и прочих заслуг перед зависимым обществом».

Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных Никулинского суда Москвы.

Заседание по делу музыканта назначили на 16 июля. Птахе (настоящее имя — Давид Нуриев) грозит штраф до 30 тыс. рублей или приостановка деятельности.

По какой причине на рэпера составили протокол, неясно. Сам Птаха пока не прокомментировал ситуацию.

Птаха — уроженец Баку, начавший карьеру в хип-хопе еще в 90-х. Музыкант входил в группы «Отверженные», Centr, «Три кита». Его можно было видеть в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров».

В мае Птаха стал досточтимым мастером московской масонской ложи «Святой Грааль» № 67. Рэпер будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах. Его выбрали единогласно.

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