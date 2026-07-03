Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков

Обновлено сегодня в 19:54

Птаха прокомментировал новость о возбужденном против него дела о пропаганде наркотиков. Музыкант заявил РБК, что узнал об обвинениях только что.

«Думаю, это попытка меня заткнуть в моих высказываниях о слишком жестких мерах в отношении рэп-артистов, в прямой цензуре и прочих ограничениях в плане искусства. Думаю, это именно это. Будем разбираться и, конечно, будем бороться. Я все равно молчать не буду», — сказал артист.

Птаха добавил, что считает ситуацию абсурдной. Рэпер подчеркнул, что имеет «много грамот и прочих заслуг перед зависимым обществом».