Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных Никулинского суда Москвы.
Заседание по делу музыканта назначили на 16 июля. Птахе (настоящее имя — Давид Нуриев) грозит штраф до 30 тыс. рублей или приостановка деятельности.
По какой причине на рэпера составили протокол, неясно. Сам Птаха пока не прокомментировал ситуацию.
Птаха — уроженец Баку, начавший карьеру в хип-хопе еще в 90-х. Музыкант входил в группы «Отверженные», Centr, «Три кита». Его можно было видеть в фильмах «Жара» и «Обитаемый остров».
В мае Птаха стал досточтимым мастером московской масонской ложи «Святой Грааль» № 67. Рэпер будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах. Его выбрали единогласно.