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Московский клуб «Клуб» временно закрывается

Афиша Daily
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Фото: t.me/setrumochnyh

Руководство клуба «Клуб» объявило о временном закрытии заведения. Об этом сообщается в его соцсетях.

В посте указано, что за последний год клуб «Клуб» сильно вырос и стал очень популярным. Бар технически оказался не готов к такому потоку гостей.

«Мы (уходим на каникулы) берем паузу, чтобы переосмыслить пространство, обновить формат работы и сделать „Клуб“ комфортнее для гостей и команды — в это время двери будут закрыты», — говорится в посте.

Арт-директор клуба «Клуб» Фарик Фарада подтвердил «Афише Daily», что об окончательном закрытии речи не идет. «Клуб не закрывается. Это на небольшое время, обновить дизайн пространства, логистику и другое», — сказал он.

«Клуб» — одно из самых знаковых заведений темных двадцатых. О самом мемном баре Москве, а также о том, почему одни его любят, а другие — ненавидят, можно прочитать в статье Шуры Богачевой.

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