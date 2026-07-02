Московский клуб «Клуб» временно закрывается

Руководство клуба «Клуб» объявило о временном закрытии заведения. Об этом сообщается в его соцсетях.
В посте указано, что за последний год клуб «Клуб» сильно вырос и стал очень популярным. Бар технически оказался не готов к такому потоку гостей.
«Мы (уходим на каникулы) берем паузу, чтобы переосмыслить пространство, обновить формат работы и сделать „Клуб“ комфортнее для гостей и команды — в это время двери будут закрыты», — говорится в посте.
Арт-директор клуба «Клуб» Фарик Фарада подтвердил «Афише Daily», что об окончательном закрытии речи не идет. «Клуб не закрывается. Это на небольшое время, обновить дизайн пространства, логистику и другое», — сказал он.
«Клуб» — одно из самых знаковых заведений темных двадцатых. О самом мемном баре Москве, а также о том, почему одни его любят, а другие — ненавидят, можно прочитать в статье Шуры Богачевой.