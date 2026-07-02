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У двухлетней дочери блогерши Нары Смит диагностировали рак

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: из соцсетей

У двухлетней дочери американской инфлюэнсерки и традвайф Нары Смит диагностировали рак. Об этом Смит рассказала в соцсетях.

Речь идет о средней дочери Уимси. По словам Смит, они с мужем узнали о заболевании в конце 2025 года. Сначала они начали замечать, что с ребенком «что-то не так», и обратились в отделение неотложной помощи, однако врачи не смогли установить причину плохого состояния девочки. 

«Нет простого способа рассказать об этом. <…> Когда мы привели ее к нашему педиатру, я помню, как он вдруг замолчал. В тот момент у меня сжалось сердце. Не знаю, подсказывала ли мне интуиция или это было просто материнское предчувствие, но первое, что я подумала, — это рак», — сказала блогерша.
 

После обследований диагноз подтвердился. Врачи сообщили, что раковые клетки стремительно распространяются в организме девочки и необходимо немедленно начинать химиотерапию. 

Смит рассказала, что болезнь дочери стала причиной ее редкого появления в соцсетях. Сейчас она совмещает уход за ребенком в больнице с воспитанием других детей, восстановлением после родов и работой над блогом.

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